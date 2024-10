Barmherzige Schwestern: neue Remobilsierungs-Station für Ältere

Um auf die Bedürfnisse älterer und hochbetagter Patienten noch besser eingehen zu können, wurde das Behandlungsspektrum im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien erweitert. Im neuen Department für Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) bereitet man Menschen auf eine Rückkehr in ein selbständiges Leben vor.

Zusätzliche Station auf 380 Quadratmetern

Das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien hat innerhalb der II. Internistischen Abteilung ein Department für Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) installiert. Fünfzehn Betten auf rund 380 Quadratmetern werden zukünftig bereitstehen. Nach schweren Erkrankungen oder Operationen werden hier betagte Patienten darauf vorbereitet, wieder innerhalb von 3 Wochen in ihren Alltag zurückzukehren. Die Station ist speziell ausgestattet, um Alltagstätigkeiten und Bewegungsabläufe zu trainieren. Im Fokus steht die anleitende Hilfe zur Selbsthilfe. So befinden sich im Aufenthaltsraum Schränke und Laden zur Selbstbedienung mit Geschirr, in einer Übungsküche trainieren Patienten Handgriffe der Essenszubereitung. Die Übungsbadewanne erlaubt Trockentraining, um das selbstständige Waschen zu üben. Eine Spiegelwand mit Handlauf und Bodenmarkierung hilft beim Ausführen, Beobachten und Korrigieren der Bewegungsabläufe.

Expertenteam für spezielle Bedürfnisse im Einsatz

Die AG/R untersteht personell und fachlich Primar Dr. Franz Pfeffel, die Leitung vor Ort übernehmen Oberärztin Dr. Adelheid Hemetsberger, Bereichsleiterin Isabella Martins BSc und Stationskoordinatorin Veronika Schöpf. Gemeinsam mit Spezialisten aus den Bereichen der Physikalischen Medizin mit Physiotherapie und Ergotherapie, der Klinischen Psychologie, Seelsorge, Diätologie, Klinischen Pharmazie und des Entlassungsmanagements gehen sie gezielt auf die Bedürfnisse älterer Patienten ein.