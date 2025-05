Pension als Zukunftsfrage: „Plan Your Future“ in der Urania

Angesichts der geplanten Pensionsreform und wachsender Frauen-Altersarmut rückt der Pensionistenverband Wien (PVÖ-Wien) das Thema Ruhestand ins Zentrum der öffentlichen Diskussion. Bei der Veranstaltung „Plan Your Future“ am 13. Mai in der Urania sind vor allem berufstätige Frauen angesprochen, sich aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft in der Pension auseinanderzusetzen.

Die Ankündigungen zur Pensionsreform sorgen für Unsicherheit: späterer Pensionsantritt, Kürzungen bei Gesundheitsleistungen und höhere Gesundheitsbeiträge ab Juni für Pensionisten stehen im Raum. Vor allem Frauen sind betroffen, da sie häufig in Teilzeit arbeiten oder Betreuungsaufgaben übernehmen. Der PVÖ-Wien setzt hier bewusst einen Kontrapunkt – mit Information, Beratung und Austausch. Denn: Altersarmut, besonders bei Frauen, ist längst Realität. Aktionstage wie der „Equal Pension Day“ machen die Ungleichheiten sichtbar. Doch statt in Resignation zu verfallen, setzt der Interessenverband für Senioren auf Aufklärung – bevor es zu spät ist.

Podium für Perspektiven

Mit dem Podiumsgespräch „Plan Your Future“ schafft der PVÖ-Wien eine Plattform für Fragen, die oft zu lange unbeantwortet bleiben. Wie funktioniert das Pensionskonto? Wie kann man durch Höherversicherung vorsorgen? Und wie gelingt ein guter Übergang in den Ruhestand – auch emotional? Diese und weitere Themen werden mit Expertinnen aus Wirtschaft, Bildung und Sozialwesen diskutiert. Ziel ist es, berufstätige Frauen zu befähigen, ihre Altersvorsorge aktiv zu gestalten – unabhängig davon, ob sie angestellt oder selbstständig tätig sind. Durch die Diskussion führt Jennifer Corazza vom Kurier.

Strategie statt Stillstand

Ilse Fitzbauer, Präsidiumsmitglied des PVÖ-Wien, bringt es auf den Punkt: „Wer sich nicht frühzeitig mit seiner finanziellen Zukunft beschäftigt, riskiert später bittere Überraschungen. Gerade Frauen müssen lernen, dass sie sich nicht darauf verlassen dürfen, dass es jemand anderer richtet.“ Der Appell lautet: Jetzt handeln – nicht erst im Ruhestand. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mit einem Podiumsgespräch unter anderem mit Sophie Achleitner (Ökonomin, Momentum-Institut) und Doris Zametzer (Direktorin VHS Urania), gefolgt von individueller Beratung durch Expert:innen verschiedener Institutionen (u. a. SVS, VHS, PVÖ, PV).

Plan Your Future

13. Mai 2025, ab 17 Uhr

Urania/Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Anmeldung: pvoe-wien@pvoe.at

Information: pvoe.at/wien/

Foto: Freepik.com