U6-Bauarbeiten zwischen Alterlaa und Am Schöpfwerk

Um die U6-Hochstrecke für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen, erhalten die Brückentragwerke zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk nach 28 Jahren Betrieb eine Verjüngungskur.

Die Wiener Linien wollen sicherstellen, dass der Süden Wiens auch in Zukunft verlässlich und sicher mit den Öffis erreichbar ist. Aus diesem Grund wird diesen Sommer gebaut. Auf insgesamt zwei Kilometern Länge werden ein innovatives Entwässerungssystem installiert und Sanierungen an Stahlbetonbauteilen durchgeführt. Ein neuer Anstrich sorgt nicht nur für eine optische Aufwertung, sondern schützt nachhaltig vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, ist ein äußerst straffer Zeitplan vorgesehen, der Tag- und Nachtarbeiten notwendig macht.

Die Arbeiten im Detail

Anfang Juli bis Ende September:

Vorbereitung der Betonoberflächen an den Tragwerksaußenseiten in den Bereichen der Station Alterlaa und Wohnparkstraße mittels Hochdruckwasserstrahlen. Diese finden im Umfeld der Station Alterlaa überwiegend in den Nachtstunden statt, um den uneingeschränkten Zugang zur Station zu gewährleisten und auch den Betrieb der umliegenden Geschäfte nicht einzuschränken.

10. Juli bis 27. August 2023:

Arbeiten im Gleisbereich und an den Tragwerksaußenseiten. Kein Betrieb der U6 zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk. Schienenersatzverkehr U6E wird eingerichtet. Pendler*innen, die aus Niederösterreich kommen, empfehlen die Wiener Linien direkt auf die S-Bahn (P&R Liesing) und die Badner Bahn (P&R Vösendorf SCS, etc.) auszuweichen.

August bis Ende 2023:

Beschichtungsarbeiten an den Außenseiten des Tragwerks.