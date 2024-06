Baustellen-Sommer: Diese Höhepunkte stehen bevor!

Die Sommermonate werden auch heuer für verkehrswirksame Großvorhaben genutzt, da es vor allem in der Ferienzeit um bis zu rund 20 % weniger Verkehr gibt. Wichtige Projekte heuer sind etwa die Augartenbrücke, die Edelsinnbrücke und Abschnitte der Breitenfurter Straße und Altmannsdorfer Straße.

Augartenbrücke

Bei der aktuellen Gesamtinstandsetzung der denkmalgeschützten Brücke wird es je nach Bauphase zu Fahrstreifenreduktionen für den Individualverkehr kommen, Rad- und Fußverkehr bleiben aufrecht. Im Zuge des Projekts wird der Gleisbereich der Linie 31 auf der Augartenbrücke erneuert. Für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten kann die Linie 31 nicht zwischen Wallensteinstraße und Schottenring fahren. Sie wird in der Zeit von 3. Juni bis inklusive 1. September daher ab Wallensteinstraße über die Strecke der Linien 5 und D zur Haltestelle Augasse umgeleitet. Im Rahmen des Vorhabens werden auch die Fuß- und Radfahrinfrastruktur verbessertund in Richtung stadtauswärts ein 6 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg und getrennte Gehweg errichtet. Gleichzeitig werden Arbeiten an den Einbauten und an den angrenzenden Plateaus Obere Donaustraße und Roßauer Lände integriert. Das geplante Bauende ist für Sommer 2025 vorgesehen.

Edelsinnbrücke und Altmannsdorfer Straße

Nach rund 50 Jahren Betrieb ist eine Gesamtinstandsetzung inklusive Sanierung der Stützmauern erforderlich. Daher werden von Anfang Juni bis Ende August 2024 an der Edelsinnbrücke/Altmannsdorfer Straße umfassende Maßnahmen durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeiten werden die Geländer, die Randbalken, die Abdichtungen und die Fahrbahn erneuert. Die Instandsetzung der Stützmauer erfolgt in einem weiteren Schritt bis Ende Dezember. Zusätzlich wird die bestehende Radwegverbindung entlang der Altmannsdorfer Straße über die Brücke stadteinwärts verlängert. Im Juni wird es nur in der Nacht zu Verkehrseinschränkungen kommen. Im Juli wird je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen offen sein. Im August gibt es zwei Fahrstreifen Richtung stadtauswärts (A 23) und einen Fahrstreifen Richtung stadteinwärts (Wiental). Während der Bauarbeiten wqird es zu Fahrstreifeneinschränkungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April 2025.

Breitenfurter Straße

Zeitgleich mit den Arbeiten auf der Edelsinnbrücke/Altmannsdorfer Straße werden in den Sommermonaten Belagsarbeiten in der Breitenfurter Straße von Hetzendorfer Straße bis Altmannsdorfer Straße sowie am Plateau Altmannsdorfer Straße/Sagedergasse durchgeführt. Dafür kommt es je nach Bauphase zu Fahrstreifenreduktionen, es wird aber mindestens ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung aufrechterhalten. „Um die Verkehrsauswirkungen in diesen gut frequentierten Bereichen so gering wie möglich zu halten, wurden die Verkehrsmaßnahmen der beiden Projekte gut aufeinander abgestimmt. Wir empfehlen aber, hier etwas mehr Zeit einzuplanen oder großräumig auszuweichen“, erklärt Baustellenkoordinator Christian Zant. Die Arbeiten enden voraussichtlich mit 1. September 2024 rechtzeitig vor Schulbeginn.

Äußere Mariahilfer Straße

Seit April haben in der Äußeren Mariahilfer Straße bereits Leitungslegungsarbeiten durch die Wiener Netze und Rohrtauschmaßnahmen durch die Stadt stattgefunden. Im Juli beginnen die Hauptbauarbeiten im Abschnitt von Mariahilfer Gürtel bis Clementinengasse. Neben der Errichtung eines baulichen Zwei-Richtungs-Radwegs wird der Bereich neu und klimafit gestaltet. Der stadtauswärts führende Fahrstreifen steht dann wieder zur Verfügung, der stadteinwärts führende Fahrstreifen ist dauerhaft aufgelassen. Im Sommer 2025 soll dieser erste Abschnitt fertiggestellt werden.

Döbling

In der Heiligenstädter Straße wird im Abschnitt Gallmeyergasse bis Josef-Hindels-Gasse die ehemalige Nebenfahrbahn zu einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg, der bestehende Ein-Richtungs-Radweg entfällt. Während der Bauarbeiten in der Heiligenstädter Straße, die von Juli bis Dezember 2024 dauern, wird jeweils ein Fahrstreifen je Richtung aufrechterhalten. Einmündende Straßen werden für jeweils ca. zwei Wochen zu Sackgassen mit einer lokalen Umleitung. In der Krottenbachstraße wird im gleichen Zeitraum der fehlende mittlere Abschnitt des Zwei-Richtungs-Radwegs von Flotowgasse bis Börnergasse umgesetzt. Dabei wird der stadtauswärts führende Verkehr lokal über Flotowgasse – Hutweidengasse – Börnergasse umgeleitet.

Floridsdorf

Von Juni bis Oktober wird in der Angerer Straße zwischen Brünner und Leopoldauer Straße ein Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Außerdem werden die Stauräume saniert und Grünflächen angelegt. Für den Individualverkehr wird jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Bei Arbeiten an den Plateaus werden für den erforderlichen Zeitraum Umkehrzonen und lokale Umleitungen eingerichtet.

Donaustadt

Bereits im April wurde mit der Umgestaltung der Wagramer Straße im Bereich Donaustadtstraße/Siebeckstraße und Am langen Felde begonnen. Derzeit stehen dem Individualverkehr zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. In den Sommerferien wird zwischen der Wintzingerrodestraße und der Steigenteschgasse sowie zwischen Kagraner Platz und Am langen Felde auf einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung reduziert. Für die Herstellung von Einmündungen in die Seitengassen bei nicht ampelgeregelten Kreuzungen werden einzelne Seitengassen für jeweils 1-2 Wochen als Sackgassen ausgebildet. Insgesamt wird hier bis Juni 2025 gearbeitet.

Rechte Wienzeile

Auf der Rechten Wienzeile wird von Getreidemarkt bis Operngasse und Karlsplatz ein baulicher Ein-Richtungs-Radweg hergestellt. Gleichzeitig wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine neue Fußgängerquerung in der Operngasse bei der Treitlgasse errichtet und die Bushaltestelle der Linie 59A in der Operngasse umgebaut. Die Arbeiten werden im Juli und August durchgeführt. Dabei werden in der Rechten Wienzeile und Karlsplatz von Getreidemarkt bis Kärntner Straße zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Schwarzenbergplatz zur Verfügung stehen. In der Lothringer Straße von Schwarzenbergplatz bis Canovagasse werden in Fahrtrichtung Karlsplatz ebenfalls mindestens zwei Fahrstreifen aufrechterhalten.

Fertigstellung Aspernbrücke

Die im Vorjahr begonnene Gesamtinstandsetzung der Aspernbrücke neigt sich dem Ende zu, sodass mit Ende Mai bereits die Verkehrsfreigabe der Abbiegerelationen in die Untere Donaustraße erfolgen konnte. In Abstimmung mit den Arbeiten in der Aspernbrückengasse und Praterstraße kann die Verkehrsfreigabe für die Geradeaus-Relation voraussichtlich im Sommer erfolgen.

Aktuelle Baustellenmeldungen gibt’s unter www.baustellen.wien.at