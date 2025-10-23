Mer als 125.000 Leser des Wiener Bezirksblatts hatten in ganz Wien über die besten Unternehmen und Gesundheitsbetriebe in ihrem Bezirk abgestimmt. Auch in Simmering wurden die Top-Betriebe ausgezeichnet. Gut gelaunt und mit freudiger Erwartung hatten sich Preisträger, Gäste und Unterstützer des Awards wie die Volksbank Wien und die Wirtschaftskammer Wien eingefunden, um gemeinsam innovativen Unternehmergeist und das pulsierende Wirtschaftsleben im Elften zu feiern.

Wirtschaftlicher Motor

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart hob bei seiner Begrüßungsrede die Wichtigkeit der ausgezeichneten Betriebe und der Bezirks Business und Medical Awards hervor.

“Die ausgezeichneten Betriebe sind Motor für den Bezirk, sie tragen wesentlich dazu bei, dass Simmering wirtschaftlich gut dasteht.”

Steinhart bedankte sich auch beim Wiener Bezirksblatt und den Sponsoren des Awards, der eine besondere Anerkennung für die engagierte Leistung lokaler Unternehmen ist.

Thomas Götz, verantwortlich für Netzwerk- und Branchenmanagement in der WK Wien (in Vertretung von WK Wien-Bezirksobfrau Marie-Louise Prinz), und Gabriele Hamernik (Kommerzkundenbetreuung Volksbank Schwechat, in Begleitung von Kundenberater Lukas Wagner) hoben in ihren Willkommensreden die Bedeutung der Award-Verleihung als Plattform zum Austausch und zur Vernetzung von Unternehmen auf lokaler Ebene hervor. Wiener Bezirksblatt-Verlagsleiterin Karin Stepanek unterstrich die Rolle des WBB in der Medienlandschaft als reichweitenstärkstes Printmedium Wiens mit einer großteils weiblichen Leserschaft und Neuigkeiten sowie Servicegeschichten aus den Grätzeln. Kooperationen wie mit dem Partner W24 machen lokale Wirtschaftskraft auch im Fernsehen sichtbar.

Top-Medizin für Mensch & Tier

In der Kategorie der Medical Awards wurde die Ordination Dr. Johannes Eisenkölbl ausgezeichnet. Nicht zum ersten Mal konnten der sympathische Kinderarzt und sein engagiertes Team den Preis für sich beanspruchen – ein schönes Zeichen für das in ihn gesetzte Vertrauen der Leserschaft. Im Bezirk darf man sich auf eine Erweiterung der Praxis im Sommer 2026 freuen. Mehr Personal und gute Schulungsmöglichkeiten sind Schlüssel dafür, die Ordination auch weiterhin erfolgreich zu führen.

Auch keine Unbekannte ist die Tierpraxis Dr. Julia Israiloff. Die beliebte Tierärztin kam mit ihrem gesamten Team, um einen Medical Award entgegenzunehmen, denn wie die Ärztin betonte: “Ich bin nur so stark wie mein Team.” Mit einem eigenen Ordinationsraum für Katzen und einer Ausstattung wie bei einem Hausarzt punktet die Praxis bei allen Tierfreunden. Seit 2022 unterrichtet Dr. Israiloff außerdem an der Vetmeduni Wien und gibt ihr wertvolles Wissen weiter.

Kleinbetriebe ganz groß

Platz 3 bei den kleinen Unternehmen ging an British Style in der Simmeringer Hauptstraße. Inhaber Michael Baumgartner und Tochter Dijana “schupfen” gekonnt das Geschäft, das sich auf hippe Modemarken aus England (Ben Sherman, Fred Perry, …) spezialisiert. “Von der Socke bis zur Haube” – im Shop des kompetenten Verkaufs-Duos wird man auf alle Fälle fündig.

Auf Platz 2 positionierte sich auch ein Unternehmen, das den Alltag – und Kunden – schöner macht: Bei S’Woidviertler Charakterköpfe sind unsere Haare und auch Nägel in besten Händen. Nicht nur das Design des Shops besticht durch Originalität, bei Inhaberin Doris Bruckner, Karin Seburek und Verena Gruber fühlt man sich einfach wohl und gut beraten.

Das goldene Siegerstockerl erklomm schließlich die Mobile Tierbestattung Kukla. Natalia Kukla betreibt als “One-Woman-Show” gleich 5 Standorte in Wien und Niederösterreich und ist selbst durch den tragischen Verlust ihrer Hunde auf die Geschäftsidee gekommen. Wer seine tierischen Freunde mit viel Liebe zum Detail bestatten möchte und auf Einfühlungsvermögen setzt, ist bei der Tierbestatterin mit Herz richtig.

Mittelbetriebe im strahlenden Mittelpunkt

In dieser Kategorie setzte sich auf dem dritten Platz ein besonderer Gastronomiebetrieb durch: das Schutzhaus Haideröslein. Inhaber Rene Pfeiffer zieht mit einem Mix aus Top-Wiener-Küchem, Weine aus dem Burgenland und Kulturveranstaltungen ein großes Publikum an, das sich gerne zu Hause fühlen möchte. Da treten Andreas Vitasek, Roland Düringer oder Marc Pircher mitten im Simmeringer Kleingartenverein auf – bei leistbarem Eintritt.

Top-Gastronomie kann man sich beim Zweitplatzierten erwarten: das Concordia Schlössl. Die “kleine Oper Wiens” ist in einem liebevoll restaurierten Gebäude von 1881 untergebracht. Chef Thomas Gailer hat bei der Gestaltung des Lokals auf edle Details wie Eichendielenböden gesetzt, um auch den originalen Charakter des Hauses zu unterstreichen.

Platz 1 ging dieses Mal an Phönix Realgymnasium & Volksschule Simmering. Direktor Markus Röder nahm in Begleitung von Natalia Trojan, Didena Shabaj und Mag. Andreas Kutschera die Auszeichnung freudestrahlend entgegen. Seit 2021/2022 ist die Privatschule in Simmering vertreten und ergänzt das öffentliche Bildungsangebot im Bezirk. Mit dem Prinzip “glückliche Kinder sind auch erfolgreiche Kinder” wird auf eine starke individuelle Betreuung von Schülern gesetzt.

Großbetriebe: Säulen lokaler Wirtschaft

Erstmals mit einem Award für Barrierefreiheit, unterstützt vom ÖZIV – Bundesverband für Menschen mit Behinderung, wurde das beliebte Shopping Center Huma Eleven ausgezeichnet.

In dieser Kategorie ging der 3. Platz an einen Betrieb mit “vielen PS”: die Porsche Inter Auto in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße. Mit 10 Filialen und 1.200 Mitarbeitern ist das Unternehmen eine starke Wirtschaftskraft im Bereich Neu- und Gebrauchtwagenhandel. Geschäftsführer Andreas Frank nahm mit Julia Schwaiger und Christoph Diegruber den begehrten Award entgegen. Frank: “Seit 2022 sind wir hier in einem der schönsten Bezirke Wiens ansässig – ich freue mich über diese großartige Auszeichnung.”

Die Zweitplatzierten, das Unternehmen Veloce, bedankten sich per Grußbotschaft. Ein Erfolgsweg wie man ihn sonst nur von Tech-Unternehmen kennt: sozusagen von der Garage zu heute 200 Kurieren.

Platz 1 ging schließlich an ein Unternehmen, das ein sensibles Thema als Geschäftsfeld hat: die Bestattung Wien. Pressesprecher Bernhard Salzer und Manuela Wanzenböck, Leiterin Vertriebs- & Marktmanagement, nahmen die Auszeichnung entgegen. Dass die Kombination aus feinfühliger Beratung für einen würdevollen Abschied von geliebten Menschen auf der einen Seite und ein großartiger Sinn für schwarzen Humor auf der anderen Seite (Bestattungsmuseum und Merchandising) bei den Wienern gut ankommt, wird damit deutlich. Das Augenzwinkern blitzt dann auch bei der Dankesrede durch: “Im Alltag sind wir eigentlich immer die Letzten, die gerufen werden …”

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich!