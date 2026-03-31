Die Badminton-Herzen in Simmering schlagen höher! Die Mannschaft von WAT Simmering 2 krönte sich zum vierten Mal in Folge zum Wiener Landesmeister. Nur eine Niederlage gegen WBH Wien 2 trübte die ansonsten makellose Bilanz des Traditionsvereins.

Auf dem Court marschiert WAT Simmering vorneweg

Von Beginn an zeigte WAT Simmering, warum der Verein als Österreichs größter Badmintonklub gilt. Mit einem klaren 8:0-Sieg gegen Union VRC Badminton 3 am vergangenen Montag sicherte sich das Team den Titel ohne Zweifel. Über die gesamte Saison hinweg sammelte der Verein 28 Punkte, gefolgt von WBH Wien 2 mit 24 Punkten und VRC Badminton 2 mit 23. Am unteren Ende der Tabelle rangierte URW Badminton, das nun den Weg in die untere Liga antreten muss.

Auf Einzelspielerebene glänzte Marc-Ryan Legitimas mit einer herausragenden Bilanz von 12:4 Siegen, dicht gefolgt von Markus Schaller (11:3) und Kevin Baum (10:2). Iveta Galova (9:1) und Lukas Fröhlich (8:2) rundeten das starke Ensemble ab. Besonders beeindruckend: Nina Polito, Tsveti Katerova und Natalia Galova blieben in der gesamten Saison ungeschlagen. Insgesamt kamen 17 Spieler für WAT Simmering in der 1. Landesliga zum Einsatz, ein Beweis für die Tiefe des Kaders.

Auf Erfolgskurs: Der nächste Titel ist schon in Sicht

Die Freude über den vierten Titel in Folge wird schnell von den Ambitionen für die neue Saison 2026/27 abgelöst. Im Oktober startet die Mannschaft erneut durch – das Ziel ist klar: den fünften Meistertitel in Serie holen. Mit einer Kombination aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, darunter Nationalspieler wie Katharina Hochmeir, Philipp Drexler und Nachwuchshoffnung Pascal Cheng, hat WAT Simmering beste Voraussetzungen, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Für Badmintonfans bietet der Simmeringer Verein spannende Action, beeindruckende Matches und einen Blick auf Spieler wie Nina Polito, die in der abgelaufenen Saison ungeschlagen blieb. Wer die komplette Saisonbilanz nachlesen möchte, findet die Ergebnisse auf der offiziellen Plattform der Wiener Badminton-Liga.

www.watsimmering.at