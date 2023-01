Bei den Kinderfreunden wird spielerisch Deutsch gelernt

In den Kindergärten der Wiener Kinderfreunde werden über 100 Sprachen gesprochen. Gerade in unserer globalisierten Welt ist Mehrsprachigkeit ein großes und wichtiges Gut. Damit die Kinder auch „Sattelfest“ die deutsche Sprache erlernen, setzt der Verein unter anderem auf den Wortschatzkalender des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

Spielerisch

Der interaktive Kalender ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Tägliche Suchaufgaben und mit vielen Stickern wird so spielerisch Deutsch gelernt. „Sprachförderung kann so das ganze Jahr hindurch mit dem handlichen Wandkalender spielerisch in den Kindergartenalltag integriert werden.“ erklärt dazu Birgit Kofler, Leitung Team Spracherwerb beim ÖIF.

„Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, sollen stolz auf ihre Familiensprache sein und vom Kindergarten an die bestmögliche Unterstützung erhalten, um die Bildungssprache Deutsch zu erwerben.“ erklärt Alexandra Fischer, Geschäftsführerin der Wiener Kinderfreunde. „Dafür braucht es gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen und entsprechende Materialien, um die Zweitsprache von Anfang an mit Freude und spielerisch lernen zu können. Die Wortschatzkalender, die allen unseren Kindergartengruppen zur Verfügung gestellt wurden, haben dazu beigetragen – herzlichen Dank dafür!“