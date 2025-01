Belvedere: Ein Ausblick auf ein spannendes Jahr

Die Besucher des Belveders dürfen sich im kommenden Jahren, auf eine besonderes Programm freuen. 21 Ausstellungen an drei Standorten sowie zahlreiche Publikationen und Projekte aus den Bereichen Bildung, Vermittlung, Inklusion und Forschung.

Bis zum Jahresende wird im Oberen Belvedere mit 1,5 Millionen Besucherinnen gerechnet. Damit wird der Rekord aus dem Jubiläumsjahr übertroffen. „Wir freuen uns, dass wir 2024 so viele Besucherinnen begrüßen durften wie nie zuvor“, sagt Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer des Belvedere. Die hohen Besucherzahlen und die damit verbundenen Einnahmen ermöglichen es uns, in die Aufenthaltsqualität zu investieren. Sie bilden zudem eine solide Basis für die Erweiterungsprojekte des Belvedere in den kommenden Jahren.

Programmhighlights 25

Zu den herausragendsten Ausstellungen des Belvedere gehören „Cézanne, Monet, Renoir. Französischer Impressionismus aus dem Museum Langmatt“, die eine der bedeutendsten Sammlungen des französischen Impressionismus zeigt, sowie „Gustav Klimt. Die Braut“, eine Ausstellung eines seiner größten Werke. Ein weiteres Highlight ist die Schau „Radikal! Künstlerinnen* und Moderne 1910-1950“, die die künstlerische Praxis von über 60 Künstlerinnen* aus mehr als 20 Ländern in den Fokus rückt. Die Ausstellung „Wotruba international“ würdigt den österreichischen Bildhauer Fritz Wotruba und präsentiert seine Werke gemeinsam mit Skulpturen von Künstlern wie Henry Moore und Alberto Giacometti.

Das Ausstellungsprogramm wird von zahlreichen Publikationen, Veranstaltungen, Workshops und partizipativen Projekten begleitet. Spezielle Kunstvermittlungsprogramme für das Wiener Publikum, Audioführungen in 12 Sprachen sowie neue Formate und interaktive Games eröffnen den Besucher*innen neue Perspektiven auf die Sammlung des Belvedere.