Gewinnen Sie eine Auszeit in den Bergen im Berghotel Hauserbauer!

Gewinnen Sie einen Wohlfühl- & Aktivurlaub (2 Nächte) für 2 Personen inkl. Hauserbauer Kulinarium im Berghotel Hauserbauer im Gasteiner Tal.

Mit nur 41 gemütlich-natürlichen Zimmern ist das Berghotel Hauserbauer DER Geheimtipp im Gasteiner Tal. Malerisch über dem Tal gelegen bietet es im Stammhaus und in der neuen, mit der Glasbrücke verbundenen „Bergseit’n“ alles, was Sie von einem erholsamen, gemütlich-aktiven und vor allem auch ruhigen Urlaub am Berg erwarten.

Atemraubendes Bergpanorama

Wachen Sie erholt auf und tauchen Sie in das atemraubende Bergpanorama ein, das sich direkt vor ihrem Zimmer erstreckt. Das Hauserbauer Kulinarium mit kräftigendem Frühstück und abwechslungsreichem Wahlmenü am Abend wird persönlich vom Seniorchef Georg Rohrmoser mit allerlei Schmankerln vom hauseigenen Bauernhof zubereitet.

Entspannung pur

Ihnen stehen zwei getrennte Wellnessbereiche mit unterschiedlichen Saunen, Dampfbädern, Ruheräumen, Anwendungen auf Anfrage und einem ganzjährig beheizten Außenpool mit Inneneinstieg zur Verfügung!

Urlaub zu jeder Jahreszeit

Winter wie Sommer ist das Gasteiner Tal zu Ihren Füßen der perfekte Platz für Vielfalt im Urlaub. Ski und Therme im Winter, Wandern, Biken und Golf im Sommer zählen zu den Highlights und sind in nur wenigen Minuten vom Hauserbauer aus erreichbar. Besonders zu empfehlen: das Gesundheitsangebot mit Heilstollen im Kurort Bad Hofgastein, und das legendäre Ambiente des Traditionsortes Bad Gastein.

www.hauserbauer.com

