Bernardgasse: Jetzt grünt es im Siebten!

Die Kühle Zone Neubau wächst weiter: Die Bernardgasse punktet ab sofort mit neuen Bäumen, heller Pflasterung und mehr Aufenthaltsbereichen.

Mehr Grün direkt vor der Haustüre – davon kann man in dicht bebauten Bezirken wie dem Siebten oftmals nur träumen. Nicht so in der Bernardgasse: Die von parkenden Autos und schmalen Gehsteigen geprägte Straße wurde in den vergangenen Monaten zu einem Wohlfühlort für die Anrain­er:innen umgestaltet.

Verbessertes Mikroklima

36 neue Bäume, 39 Grünflächen und helle Pflasterung dominieren jetzt den Straßenzug – und machen der „Raus aus dem Asphalt“-­Offensive der Stadt damit alle Ehre. „Über 50 Hitzetage und eine Rekordanzahl an Tropennächten, gefolgt von ex­tremen Starkregenereignissen, bestätigen die dringende Notwendigkeit solcher Projekte“, weiß Bezirkschef Markus Reiter um die Wichtigkeit von Entsiegelung und Begrünung im Stadtgebiet. Die Bäume dienen künftig als Schattenspender an heißen Sommertagen, die hellen Pflastersteine heizen sich nicht so stark auf – und sind ­außerdem sickerfähig.

Durch hervorragendes Baustellenmanagement und günstige Witterungsbedingungen konnten die Bauarbeiten in der Bernardgasse früher als geplant abgeschlossen werden. Im Laufe des Herbstes erfolgt nur noch die Pflanzung der restlichen Bäume.