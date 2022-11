Bestes Kabarett vom Meister der spitzen Feder

Das Publikum spendete frenetischen Applaus, es gab Standing-Ovations für den Mann auf der Bühne. Der war kein Geringerer als WIENER BEZIRKSBLATT-Autor und Edelfeder Dieter Chmelar, der die Kulisse in Hernals so richtig beben ließ.

Naschschlag

Sein neuestes Programm „Nachschlag“ ist empfehlenswert, wie WBB-Chefredakteur Hans Steiner schildert: „Ein Feuerwerk an guten Gags, ein Schmäh jagt den nächsten. Wirklich herrlich, wir haben Tränen gelacht.“ Und: „Viele Wortwitze und erheiternde Aufzählungen hat Dieter ja schon im WIENER BEZIRKSBLATT geschrieben. Also die perfekte Zusammenarbeit: unser Heft zu lesen und den Künstler in der Kulisse zu besuchen.“

Weitere freie Termine gibt es ab Februar 2023, die Jänner-Vorstellung ist bereits wieder ausverkauft. Fazit: Dieter Chmelar, der einstige „Dancing Stars“, Vera-Ersatz und Quiz-Superjoker, hat seine wahre Berufung gefunden.

Infos und Tickets unter: https://www.kulisse.at/