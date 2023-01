Partylaune: Büroschluss feierte 10. Geburtstag

Die Event-Reihe Büroschluss feierte ihr 10-jähriges Jubiläum im O – der Klub. Zahlreiche Gäste, Partner, Wegbegleiter und Freunde kamen zusammen, um den großen Erfolg zu feiern und auf weitere gemeinsame Jahre anzustoßen.

Feiern auf höchstem Niveau

Patrik Gräftner, einer der Organisatoren von Büroschluss, beschreibt die Stimmung des Abends als sensationell. Ob beim Resident DJ Jonas Fröhlich, im Konfettiregen oder auf dem Obertauern Apres Ski Floor, die Gäste konnten sich richtig amüsieren und die beste Stimmung genießen. Der Andrang war enorm, die Welcome-Drinks waren kurz nach 18 Uhr ausgeschenkt und bald darauf waren die Floors voller Menschen in bester Feierlaune.

Freunde und Partner

Viele langjährige Weggefährten von Büroschluss nahmen sich die Zeit, um den beiden Eventprofis Michael Posch und Patrik Gräftner persönlich zu gratulieren. In den zehn Jahren Büroschluss haben sie vieles erlebt, sind gemeinsam gewachsen und konnten Tausende Menschen begeistern. Besonders wichtig waren dabei die Partner, die die Idee von Büroschluss unterstützten und ebenfalls ein Teil der Erfolgsgeschichte sind.

Zahlreiche Goodies

Die Gäste der Jubiläumsparty durften sich auf eine Vielzahl attraktiver Gewinnspiele und spezielle Angebote freuen, wie zum Beispiel einen Anniversary Shuttle-Service von Porsche Wien und einen Flug von Etihad Airways von Wien nach Abu Dhabi. Insgesamt war das 10-jährige Jubiläum von Büroschluss ein Abend der Superlative, der in Erinnerung bleiben wird.

„Büroschluss steht für Qualität und Exklusivität – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir wollen unsere Gäste immer wieder aufs Neue überraschen und begeistern – künftig nicht nur in Wien“, betont Gräftner. Die Erfolgsgeschichte von Büroschluss geht also weiter!