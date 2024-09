Bezirks Business Awards: Mariahilf hat Grund zum Jubeln!

Der Jubel in Mariahilf war groß! Und das zu recht, denn es wurden wieder die besten Unternehmen im Bezirk geehrt. Die Veranstaltungsreihe der Bezirks Business & Medical Awards feierte gestern seinen eindrucksvollen Auftakt im “ega: frauen im zentrum”.

Die Leser:innen des Wiener Bezirksblatts haben auch heuer wieder gewählt – und insgesamt 110.000 Stimmen in den Bezirken für ihre Lieblingsunternehmen abgegeben. Jetzt standen die Sieger:innen in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe in Mariahilf fest und durften sich über ihre Auszeichnung freuen. Auch die Top 3 der beliebtesten Ärzt:innen im 6. Bezirk konnten eine gläserne Trophäe mit nachhause nehmen. Für Bezirksvorsteher Markus Rummelhart ist es eine der “schönsten Auszeichnungen”, da sie die Wertschätzung der zufriedenen Kund:innen und Patient:innen widerspiegelt.

Wiederholungstäter

Viele der Ausgezeichneten standen heuer auch nicht zum ersten Mal auf dem Siegertreppchen. In allen Kategorien fanden sich “Wiederholungstäter”, die es bereits in den Vorjahren unter die besten Drei geschafft hatten – unter anderem die Apotheke zum Heiligen Aegidius, der Schönheitssalon Diamant oder auch das Haus des Meeres. Doch egal ob Ersterfolg oder erneuter Triumph, der Bezirkschef bedachte jeden einzelnen der Gewinner:innen mit sehr persönlichen Worten und bedankte sich bei allen “für das tolle Mitwirken im Bezirk”. Auch wir gratulieren!

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Ordination Dr. Thomas Fasching

Teampraxis Breitenecker

Apotheke zum Heiligen Aegidius

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: The Budims

2. Platz: Schönheitssalon Diamant

3. Platz: Augora

Mittelbetriebe

1. Platz: Denzel Gumpendorf

2. Platz: Elektro Kuchling

3. Platz: Duran Sandwiches

Großbetriebe

1. Platz: Haus des Meeres

2. Platz: Verein Wiener Frauenhäuser

3. Platz: Demner, Merlicek & Bergmann