Bezirksämter 15 und 16 werden zusammengelegt

Durch einen Beschluss des Stadtsenates werden mit 1. Jänner 2024 die Magistratischen Bezirksämter für Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring zusammengelegt. Der neue Standort ist in der Gasgasse 8-10 im 15. Bezirk.

Die beiden Amtshäuser wurden bereits die letzten dreieinhalb Jahre durch eine interimistische Leitung gemeinsam geführt, das hat sich bewährt. Magistratsdirektor Dietmar Griebler dazu: „Die Zusammenlegung war gut vorbereitet und ist mit den Bezirksvorstehungen perfekt abgestimmt. “

Diese Leistungen gibt’s weiterhin in Ottakring

Am Sitz des bisherigen Magistratischen Bezirksamtes für den 16. Bezirk am Richard-Wagner-Platz 19 wird die Expositur Ottakring eingerichtet, dort werden die gewohnten Serviceleistungen (Pass-, Melde-, Fund- und Parkpickerl-Angelegenheiten) weiterhin angeboten.

Konzept hat sich bewährt

Die Zusammenlegung der Bezirksämter Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring reiht sich an die bereits bestehenden Doppel-Bezirksämter an. Diese Zusammenlegungen sind zuständig für den 1. und 8., 2. und 20., 3. und 11., 4. und 5., 6.und 7., 9.und 17., 13. und 14. sowie den 18. und 19 Bezirk. Insgesamt gibt es in Wien somit derzeit 14 Hauptstandorte für Magistratische Bezirksämter.