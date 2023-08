BFI Wien lädt am 14.9. zum großen Karrieretag

Die große Leistungsschau des BFI mit Stargast Fußballer Peter Stöger bringt frischen Wind für das eigenen Berufsleben und verspricht die Chance auf eine kostenlose Traumausbildung.

Wie kann Künstliche Intelligenz meinen Berufsalltag erleichtern? Was fehlt meinen Bewerbungsunterlagen, damit sie aus der Masse hervorstechen? Welche Soft Skills bringen mich in meiner beruflichen Laufbahn weiter? Und vor allem: Wo und wie kann ich mir all diese Fertigkeiten aneignen? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr liefert das BFI Wien am 14. September anlässlich des großen Karrieretags. Unter dem Motto „Be smart“ öffnet das Wiener Erwachsenenbildungsinstitut zwischen 14 und 20 Uhr seine Pforten am Alfred-Dallinger-Platz 1 im 3. Bezirk und wartet bei freiem Eintritt wieder mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Fußball-Ass als Stargast

Als Stargast konnte in diesem Jahr BFI-Absolvent und Fußballgröße Peter Stöger gewonnen werden, der in einem Impulsvortrag erzählt, wie die persönlichen Ziele mit dem richtigen Mindset in Angriff genommen werden können und warum Motivation oft wichtiger als Talent ist. Neben diesem Highlight, das sicher nicht nur für Fußballbegeisterte interessant ist, bietet das BFI Wien den ganzen Nachmittag die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre an interaktiven Workshops – etwa zu den Themen „Selbstsicher im Beruf“, „Kreative Lebenslaufgestaltung“ und „KI trifft Karriere“ – teilzunehmen.

Persönliche Beratungsgespräche

In persönlichen Beratungsgesprächen haben die Besucher die Gelegenheit, das individuell passende Angebot zu finden oder Antworten auf vielleicht noch offene Fragen zu den Themen Lernen, Arbeiten und Jobsuche zu erhalten. Und ein eigener Fotograf sowie Arbeitsmarktprofis sorgen dafür, dass Interessierte den Karrieretag mit einem professionellen Bewerbungsfoto und einer auf Herz und Nieren geprüften Bewerbungsmappe in der Hand verlassen. Eine professionelle kostenlose Kinderbetreuung sorgt dafür, dass Eltern in aller Ruhe im Programm stöbern können. Und die anwesenden Experten von BFI Wien, Hamburger-Fernhochschule, Coders.Bay, FH des BFI Wien, Schulen des BFI Wien, TGA Wien, Job-TransFair und waff sind Garant dafür, dass keine Frage unbeantwortet bleibt.

Gewinnspiel und Rabatt-Aktion

Natürlich darf auch heuer wieder der exklusive Messe-Rabatt nicht fehlen. Alle Besucher erhalten einen Rabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien. Und als besonderes Highlight winkt ein Gewinnspiel mit der Chance auf die persönliche Traumausbildung im Wert von bis zu 5.000 Euro.