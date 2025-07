Romantik mit Schmäh: Frau Franzi lädt zur „Blauen Stunde”

Mit feinem Wiener Dialekt, Sonetten im Schäggsbia-Stil und bittersüßer Lebensklugheit bringt Frau Franzi im Juli und September 2025 die Liebe zurück auf die Bühne – in der romantischsten Stunde des Tages.

Sie kennt das Leben, liebt die Sprache und scheut sich nicht vor Gefühlen. Frau Franzi, die urwiener Bühnenfigur von Marika Reichhold, macht Schluss mit Mord und Melancholie und widmet sich 2025 ganz dem, was uns alle bewegt – der Liebe. Bei zwei besonderen Abenden im Gasthaus zur Ananas im 3. Bezirk verwandelt sich die Göllnergasse in einen poetischen Rückzugsort voller Lächeln, Musik und Herzenswärme. Unter dem Motto „romantisch“ lädt Frau Franzi am 11. Juli und 5. September zur „Blauen Stunde“: mit Lyrik, Liedern, Cocktails und ordentlich Charme. Ein Abend, der schmunzeln, sehnen und entspannen lässt – egal, ob als Date, Mädelsrunde oder romantischer Soloabend.