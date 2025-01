Billa-Kunden spenden 105.000 Euro für Menschen in Not

BILLA bedankt sich herzlich bei seinen Kund:innen für das herausragende Engagement im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsspenden-Aktionen.

Gemeinsam konnten beeindruckende 105.000 Euro gesammelt werden, die Menschen in Not zugutekommen. Zwei Initiativen standen dabei im Mittelpunkt: die Kampagne „Eine Spende, die satt macht“ sowie eine besondere Backaktion der BILLA Lehrlinge für das Ö3-Weihnachtswunder.

„Uns von BILLA ist es eine Herzensangelegenheit, das ganze Jahr über dort zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Unsere zwei großen Spendenaktionen im Dezember haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewirken können. Ein großes Dankeschön an unsere Kund:innen, die mit ihren Spenden ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt haben. Dank ihnen ergehen nun rund 105.000 Euro an Menschen in Notsituationen in Österreich.“ Robert Nagele BILLA Vorstand

80.000 Euro für „Eine Spende, die satt macht“

Im Dezember hatten Kund:innen die Möglichkeit, an den Kassen von BILLA und BILLA PLUS Beträgen von fünf oder zehn Euro für die Aktion „Eine Spende, die satt macht“ zu spenden. Diese Initiative wurde in Kooperation mit der Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 umgesetzt. Dank des Engagements vieler Spender:innen sowie einer zusätzlichen Unternehmensspende von BILLA kamen insgesamt 80.000 Euro zusammen. Mit diesem Betrag werden Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte finanziert, die direkt an Bedürftige verteilt werden.

„Krisen belasten viele Menschen in Österreich schwer und führen für viele von ihnen zu finanziellen Engpässen und Armut. Bei den Team Österreich Tafeln sehen wir täglich, wie hoch der Bedarf an Hilfeleistung bleibt. Daher ist es dem Roten Kreuz ein besonderes Anliegen, diesen Menschen in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen. Gerade in Krisensituationen dürfen wir nicht wegsehen, sondern müssen gemeinsam aktiv einander beistehen. Unser besonderer Dank gilt daher allen Beteiligten, die mit ihrer Spende im Rahmen der Aktion einen wichtigen Unterschied gemacht haben.“ Michael Opriesnig Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

BILLA Lehrlinge sammeln 25.000 Euro für das Ö3-Weihnachtswunder

Auch die BILLA Lehrlinge leisteten einen wertvollen Beitrag. Im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders, das Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds sammelt, organisierten sie eine Backaktion. Gemeinsam mit Eva-Maria Kaiser, der gewerberechtlichen Geschäftsführerin für Backshop und Konditorei bei BILLA, backten sie tausende Weihnachtskekse. Nachhaltig in Gläsern verpackt, wurden diese in ausgewählten BILLA PLUS Standorten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verkauft. Der Erlös von 25.000 Euro wurde am 23. Dezember persönlich von BILLA Vertriebsdirektor Stefan Weinlich und der BILLA Lehrling Olivia Prettenhofer in der gläsernen Wunschhütte in Wiener Neustadt an Hitradio Ö3 übergeben.

„Unsere BILLA Lehrlinge waren sehr stolz, dass sie Teil des Ö3-Weihnachtswunders sein konnten. Mit ihrer tollen Backaktion haben sie wirklich Großes vollbracht und konnten einen Reinerlös von 25.000 Euro erzielen.“ Stefan Weinlich BILLA Vertriebsdirektor „Es war wirklich schön, bei dieser besonderen Aktion mitwirken zu dürfen und gemeinsam mit meinen Kolleg:innen so viele Kekse für einen guten Zweck zu backen. Den Spendenscheck dann auch noch persönlich in Wiener Neustadt übergeben zu dürfen, war ein besonderes Highlight für mich.“ Olivia Prettenhofer BILLA Lehrling