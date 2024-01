BirdLife lädt wieder zur Zählung der Wintervögel

Jubiläum mit viel Gezwitscher: Zum 15. Mal jährt sich die „Stunde der Wintervögel“, diesmal von 5. bis 7. Jänner 2024. „Zähl mit uns!“ lautet auch diesmal der Aufruf der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich.

Mehr als 24.500 Teilnehmende meldeten bei der vergangenen Zählung ihre Beobachtungen und machen die Wintervogelzählung zu Österreichs größtem Citizen-Science-Projekt. Wir Wiener fragen uns: Wie viele Vögel werden diesmal in den Gärten aller 23 Bezirke verweilen? Der Teilnahmefolder ist unter der Telefonnummer 01/522 22 28 kostenfrei zu bestellen oder online abzurufen unter www.birdlife.at

Immer weniger Vögel in den Gärten

Die inzwischen 14-jährige Datenreihe zeigt: Die Vögel in den winterlichen Gärten werden weniger. Noch nie wurden weniger Vögel pro Garten beobachtet als bei der vergangenen „Stunde der Wintervögel“ (26 Vögel gegenüber 36 im Durchschnitt). Vogelfreie Gärten nahmen um zwei Drittel zu. Diese Entwicklung war nicht nur in Wien, sondern in allen Bundesländern festzustellen. Verantwortlich für das veränderte Vogelverhalten im Winter dürften warme Temperaturen und das Ausbleiben von Schnee und Eis zu Jahresbeginn sein.