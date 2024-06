Birgit Sarata feiert „42+ ein bisserl mehr“-Geburtstag

“So überpünktlich waren meine Gäste noch nie,” freut sich die Operetten-Queen Birgit Sarata. Gestern Abend lud sie zur traditionellen Geburtstagssause unter dem Motto „42 und ein bisserl mehr“ in den Marchfelderhof ein.

Obwohl der offizielle Beginn um 19 Uhr angesetzt war, trafen viele Gäste bereits um 18 Uhr ein. Diese frühe Ankunft könnte mit dem Fußballspiel Niederlande gegen Österreich zusammenhängen, dessen Anpfiff die meisten nicht verpassen wollten. Passend zur Begrüßung von Birgit Sarata ertönte der Schlusspfiff des Spiels, das Österreich mit einem Sieg beendete, was die Gäste lautstark mit “Immer wieder Österreich” feierten.

Festliche Stimmung und patriotische Kleiderwahl

Obwohl bis zur letzten Minute unklar war, ob Birgit Sarata ihr Abend-Outfit in den österreichischen Nationalfarben Rot-Weiß-Rot oder doch in niederländischem Oranje wählen würde, erschien die Jubilarin schließlich in Begleitung einer beeindruckenden Damengarde und einer 25-köpfigen Blaskapelle im Marchfelderhof.

Ein Himmel voller Luftballons und musikalische Höhepunkte

Zu Ehren von Birgit Sarata ließen die Gäste 42+ ein bisschen mehr weiße Luftballons in den Himmel steigen. Die Vizehonorarkonsulin Sarata dirigierte persönlich den eigens für sie komponierten „Sarata Galopp“.

Dompfarrer Toni Faber eröffnete die Feier mit einer herzlich-fröhlichen Laudatio, während TV- und Haubenkoch Robert Letz, die Schweizerhaus-Chefs Hanni und Karl Kolarik sowie „Bäckerin“ Doris Felber das exquisite Geburtstagsdinner genossen, das Avocado-Mangosalat, Eierschwammerl-Panna-Cotta, gratinierten Kabeljau und Saratas Lieblingsgericht Spareribs umfasste.

Kulinarische und musikalische Delikatessen

Promi-Winzerin Katharina Baumgartner sorgte für die passende Weinbegleitung und präsentierte den eigens kreierten „GOLDENEN SARATellA“. Für diesen besonderen Abend unterbrach die Geigen-Virtuosin Barbara Helfgott ihren Urlaub, um auf ihrer Zaubergeige einen Querschnitt aus „My Fair Lady“ zu spielen. Die aus Seoul stammende Konzertpianistin SoRyang begeisterte mit Musikstücken von Schubert und Mozart.

Eine Torte mit „42+ ein bisserl mehr“ Kerzen

Die riesige Nougat-Schoko-Erdbeertorte, die mit „42+ ein bisserl mehr“ Kerzen bestückt war, wurde von Hausherr Peter Großmann und einem rockigen „Happy Birthday“ von „The Entertainer“ Andy Lee Lang präsentiert. Der Amadeus-Preis verdächtige Geburtstagschor unter der Leitung von Gerhard Ernst, mit Beteiligung von Stephan Paryla-Raky, Intendant Michael Lakner sowie Dieter Chmelar, Tamara Trojani und Konstantin Schenk, feierte die Jubilarin gebührend.

Ein unvergesslicher Abend mit vielen prominenten Gästen

Die rauschende Geburtstagsnacht brachte zahlreiche prominente Gäste zusammen, darunter Auhof Center Chef Peter Schaider mit Gattin Inge, PR Lady Elisabeth Himmer-Hirnigel, Opinion Leader Paul Leitenmüller, „Bäckerin“ Doris Felber mit Gatten Franz, Malerin Dina Larrot mit Tochter, Künstlerin Judith Schimany, Netzwerker Mauro Maloberti, Komödie am Kai Direktorin Sissy Boran, Unternehmerin Andrea Bocan und Direktorin der Freien Bühne Wieden Michaela Ehrenstein.