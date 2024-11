Black Friday mal anders: FREITAG lädt zum Taschen-Tausch

Der Kaufwahn rund um den Black Friday erreicht seinen Höhepunkt – doch FREITAG setzt ein Zeichen gegen den Druck des Massenkonsums. Das Unternehmen bietet eine nachhaltige Alternative für alle, die sich dem Konsumrausch nicht hingeben möchten. Unter dem Motto „Have a drink. Bring your own bag. Leave with someone else’s.“ lädt FREITAG zu einem besonderen Event ein.

Am 29. November öffnet der Store seine Türen ab 17 Uhr und lädt Taschenliebhaber:innen ein, in entspannter Atmosphäre bei einem Drink ihre Tasche gegen eine andere auszutauschen. Die Regeln sind einfach: Jeder bringt eine FREITAG-Tasche mit und geht mit einer neuen alten Liebe nach Hause. So wird der Black Friday zu einem sinnvollen Ereignis, bei dem es weniger um Konsum und mehr um das Teilen geht.

Ein Event mit Mehrwert

Mit diesem Event setzt FREITAG ein deutliches Zeichen für den bewussten Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen zeigt, dass nachhaltiger Konsum und der Verzicht auf übermäßigen Konsum auch eine Zukunftsperspektive bieten können. FREITAG steht damit weiterhin klar für eine zukunftsfähige Wirtschaft und gegen den Massenkonsum.