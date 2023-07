Blut spenden: Es ist wieder Zeit sein Bestes zu geben

Für viele gilt der Sommer als die schönste Jahreszeit. Für die Blutspendedienste des Österreichischen Roten Kreuzes stellt sie jedoch eine Herausforderung dar. Denn Ferienzeiten, Hitzeperioden oder Urlaubsreisen bedeuten oft weniger Blutspenden.

Um die Patienten in Österreichs Spitälern weiterhin lückenlos mit lebensrettenden Blutkonserven versorgen zu können, bittet das Rote Kreuz deshalb besonders jetzt, an den fortlaufend stattfindenden Blutspendeaktionen teilzunehmen. Ob nach einem Unfall, bei der Geburt oder aufgrund einer schweren Krankheit – in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Durchschnittlich sind das also täglich 1.000 Blutkonserven, unabhängig von Jahreszeit oder Wetter. Auch bei hohen Temperaturen steht einer Blutspende grundsätzlich nichts im Weg. Es wird empfohlen, vorab viel Wasser zu trinken, leichte Speisen zu essen, sich nach Möglichkeit im Schatten aufzuhalten, sowie körperliche Anstrengungen zu vermeiden.

Gutes tun und gewinnen

Als besonderen Anreiz, Gutes zu tun, und im Zeichen des Dankes veranstalten die Blutspendedienste des Österreichischen Roten Kreuzes ein Sommergewinnspiel mit großartigen Preisen. Blutspenderinnen und Blutspender, die im Zeitraum von 01. Juli bis 31. August 2023 beim Roten Kreuz Blut spenden, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es zwei Übernachtungen im AVITA-Resort in Bad Tatzmannsdorf, sowie regionale Genussgutscheine.

Infos & Termine

Blutspenden können Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die gewisse gesundheitlich und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig. Weitere Informationen zur Blutspende und zu Terminen gibt es unter www.gibdeinbestes.at und 0800 190 190.