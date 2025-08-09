Thalia Wien Mitte: Die spannendsten Events erleben

Im August verwandelt sich Thalia Wien Mitte in einen Treffpunkt für Leseratten, Wissenshungrige und Yogafreunde. Ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm lädt zum Entdecken, Mitmachen und Nachdenken ein.

Ob spannende Buchpremieren, alltagstaugliches Coaching oder barrierefreies Yoga – Thalia Wien Mitte zeigt auch im August 2025, wie lebendig Buchhandel heute sein kann. Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Lesungen, Vorträgen und Bewegungsangeboten, bei freiem Eintritt und mitten im Herzen Wiens.

Gemeinsam bewegen: Inklusives Yoga für alle

Am 22. August startet bei Thalia Wien Mitte eine besondere Yoga-Reihe mit Stadtyogini Patricia: Yoga am Stuhl und Rollstuhl. Die Übungen fördern Balance, Beweglichkeit und stärken das Herz-Kreislaufsystem. Sportliche Vorkenntnisse oder spezielle Kleidung sind nicht notwendig. Willkommen sind alle Generationen, ob mit Mobilitätseinschränkungen oder ohne. Die inklusive Ausrichtung macht die Freitagseinheiten zu einem Ort der Begegnung und Entspannung.

Von Wanderlust bis Wohlstand: Vier starke Buchabende

Gleich vier spannende Buchpräsentationen bereichern den Spätsommer. Den Anfang macht Tom Urbanek am 26. August mit „Der Schrei nach Wohlstand“. Der Unternehmer und Immobiliencoach erklärt Schritt für Schritt, wie der Weg zur ersten eigenen Wohnung gelingen kann – motivierend, praxisnah und auch für Fortgeschrittene mit neuen Impulsen. Tags darauf, am 27. August, stellt Reporter und Ethnologe Martin Zinggl „Das ist kein Spaziergang“ vor. Auf seinem 2.400 Kilometer langen Fußmarsch entlang des Sultans Trail von Wien bis Istanbul begegnet er Gastfreundschaft, Vorurteilen und sich selbst. Eine kraftvolle Reiseerzählung über Gehen, Staunen und das Leben an sich. Spannung pur verspricht der 28. August mit Gudrun Wiesers historischem Krimi „Grüne Mark und Weißer Tod“. Das Ermittlerduo Franz Stahlbaum und Dr. Pyrner stößt in einer Grazer Mordserie auf ein Netz aus Geheimnissen, das bis in eine Lungenheilanstalt im Wienerwald reicht.

Kochen mit Sinn: Lebensmittel retten leicht gemacht

Am 29. August setzen Isolde und Dieter Bornemann ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. In ihrer eindrucksvollen Dokumentation „Aufgegessen!“ zeigen sie mit Fotos, Fakten und Rezepten, wie erschreckend viel Essen in Österreichs Haushalten verloren geht. Und auch, wie man das ändern kann. Das Buch verbindet journalistische Tiefe mit alltagstauglichen Tipps. Ob nachhaltige Ernährung, inspirierende Lebenswege oder gesundheitliche Selbstfürsorge – Thalia Wien Mitte bietet ein vielfältiges Programm für Geist, Körper und Seele. Der Eintritt ist jeweils frei, bei einigen Events ist eine Anmeldung erforderlich.

Nähere Informationen unter www.thalia.at