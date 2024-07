Boxtraining mit Marcos Nader in Mittelschule Enkplatz

Österreichs Box-Star Marcos Nader besuchte Ende Juni den Bezirk Simmering und trainierte gemeinsam mit Schülern der MS Enkplatz 4/1. Bei dem von Nader initiierten Projekt „Boxen x Schule“ sollen Kinder auf spielerische Weise Regelbewusstsein, respektvollen Umgang und Disziplin beim Training kennenlernen.

Marcos Nader führte die beisterten Schüler gemeinsam mit Michaela Kotásková (WBF-Weltmeisterin Weltergewicht; Platz 7 der unabhängigen Weltrangliste) und Nicole Wesner (Ex-Weltmeisterin, Dancing Star-Finalistin) in die Welt des Boxsports ein. Auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart hat sich ein Bild über den sportlichen Eifer der Simmeringer Kinder vor Ort gemacht.

Jab, Punch: Was Kinder beim Boxen lernen

Der Besuch des Box-Stars sorgte schon im Vorfeld für Aufregung und Vorfreude bei den Schülern in der MS Enkplatz. Im Rahmen des Boxtrainings lernten die jungen Boxfans auf spielerische Weise wichtige Werte wie Regelbewusstsein, respektvollen Umgang mit dem Trainingspartner und verantwortungsvolle Trainings-Disziplin kennen. Bezirks-Chef Thomas Steinhart freute sich über das Pilotprojekt in einer Simmeringer Schule: „Schulsport einmal anders: Hier steht nicht nur die sportliche Betätigung im Fokus, sondern auch die Vermittlung von zentralen Werten wie Respekt, Regeln und Disziplin, die im Boxsport von großer Bedeutung sind. Es freut mich sehr, dass Profiboxer Marcos Nader dieses Projekt ins Leben gerufen hat und zu Besuch in Simmering war.“

„Volltreffer“ für den Schulsport: gesundheitliche Aspekte des Boxens

Mit „Boxen x Schule“ stellt Gründer Marcos Nader die vielen Vorteile des Kampfsports für die Kindes-Entwicklung in den Vordergrund. Am Herzen liegt Nader auch die Förderung des Boxens innerhalb des Schulsports. Neben den Werten eines sozialen Miteinanders, sind es viele gesundheitliche Aspekte, die diesen Sport für Kinder wertvoll machen. Durch das Boxtraining wird Stress abgebaut, die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit gestärkt, die Koordination gefördert und die Kondition verbessert. In den Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Floridsdorf und Donaustadt wird „Boxen x Schule“ schon im Regelunterricht in einer Schule angeboten. Box-Champ Nader dazu: „Wir möchten ,Boxen x Schule’ künftig mindestens in einer Schule in jedem Bezirk regelmäßig anbieten.“

Im Box Club Bounce in Ottakring wird auch ein attraktives Kindertraining angeboten.