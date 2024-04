Alles für den Muttertag in der Brigitta Passage

Am Donnerstag, den 2. Mai 2024, ist ein Besuch in der Brigitta Passage ein Muss. An diesem Tag warten Aktionen, Geschenke und Erinnerungsfotos auf alle Besucher:innen.

Ein Fest für die Mütter

Um 15 Uhr startet das Programm beim Muttertagsshopping in der Brigitta Passage. Eine Bastelstation mit Sandbildern als Geschenk zum Muttertag, Kinderschminken und Glitzer Tattoos für strahlende Kinderaugen sorgen für Unterhaltung und Kreativität. Das Muttertagsshopping ist der perfekte Anlass, den Kund:innen ein kleines Geschenk zu machen – ein lebensgroßes Herz verteilt Blumen & Süßes und sorgt für gute Stimmung.

Erinnerungen festhalten

Ein gemütlicher Einkaufsbummel mit Freunden oder Familie, gefolgt von einem guten Essen oder einer genussvollen Tasse Kaffee – wie könnte man diesen Tag noch abrunden? Mit einem Foto! Von 15 bis 18 Uhr haben alle Besucher:innen der Brigitta Passage die Möglichkeit, bei der Fotobox am Mittelplatz lustige Fotos zu machen. In wenigen Sekunden werden diese ausgedruckt und können kostenlos mit nach Hause genommen werden.

Shoppingparadies mit Komfort

Mit über 20 Shops aus den Bereichen Mode, Lebensmittel, Gastronomie oder Dienstleistungen ist für den Kunden Shoppingspaß in der Brigitta Passage garantiert. Kombiniert mit Infrastruktureinrichtungen wie Bankomat, Fahrradabstellplätzen, barrierefreien WCs, Wickel- & Stillraum sowie guter öffentlicher Erreichbarkeit (U6 Dresdner Straße) bietet die Brigitta Passage alles, was man für den täglichen Einkauf braucht. Kunden können außerdem 1,5 Stunden kostenlos in der gut erreichbaren Parkgarage parken, also genug Zeit, um alle Einkäufe in Ruhe zu erledigen.