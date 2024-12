Buchteln gegen Altersarmut: Neue Filiale der Vollpension

Die Vollpension, bekannt für ihre liebevoll zubereiteten Buchteln und Torten, verzeichnet eine immer weiter steigende Nachfrage nach ihren traditionellen Köstlichkeiten. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden und die Produktion zu erweitern, hat die Initiative nun einen neuen Produktionsort in der magdas Kantine eröffnet.

Neben den beiden Cafés im ersten und vierten Bezirk eröffnet eine weitere Generationsbackstube. Diese dient als neuer Produktionsstandort für die begehrten Buchteln. Diese Produkte, die während der Pandemie zum Verkaufsschlager wurden, erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit.

“In den letzten 36 Monaten haben unsere Vollpension-Senior:innen über 65.000 Buchteln gebacken. Besonders in der Weihnachtszeit gibt es eine so hohe Nachfrage, dass wir in den Cafés oft nicht genug nachkommen. Um dieser gerecht zu werden, haben wir nun unsere Kapazitäten erweitert und aus der Notwendigkeit eine Tugend gemacht”, erklärt Piffl-Percevic den Hintergrund der Entscheidung.

Der Kampf gegen den “Kahlfraß”

In den Vollpension-Generationen-Cafés gibt es täglich eine bunte Auswahl an Kuchen, je nachdem, welche Oma gerade Dienst hat. Doch an den Wochenenden kam es immer wieder zu “Kahlfraß”, wenn die Gäste schneller zugriffen, als die 45 Senior:innen backen konnten. Hinzu kommt der regelmäßige Wunsch von Gästen aus aller Welt nach Wiener Klassikern wie „Apfelstrudel“ und „Sachertorte”. Bislang waren die nur verfügbar, wenn die „zugehörigen“ Senior:innen Dienst hatten. Ab 2025 wird die Vollpension durch den neuen Produktionsort eine dauerhafte Versorgung mit diesen Klassikern sicherstellen und gleichzeitig vier neue Arbeitsplätze für Senior:innen schaffen.

Weihnachtskekse von der Oma

In den letzten Wochen haben die Senior:innen der Vollpension bereits 600 Kilogramm Weihnachtskekse gebacken. Für Last-Minute-Geschenke für Mitarbeiter:innen oder Kund:innen stehen noch 200 Kilogramm Kapazität zur Verfügung.