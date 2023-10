Budapest mit dem Twin City Liner: Mit dem Highspeed-Katamaran in die Donaumetropole

Es gibt nur wenige Städte in Europa, die so faszinierend sind wie Budapest. Die ungarische Hauptstadt an der Donau bietet eine einzigartige Mischung aus historischer Pracht, modernem Flair und vorweihnachtlicher Magie.

Wenn Sie Budapest in seiner festlichen Pracht erleben möchten, sollten Sie sich vom 12. Dezember bis zum 14. Dezember 2023 den Twin City Liner nicht entgehen lassen.

Eine rasante Fahrt auf der Donau

Der Twin City Liner ist ein Highspeed-Katamaran, der die Donau entlang von Wien nach Bratislava und Budapest befährt. Mit seiner beeindruckenden Geschwindigkeit und seinem Komfort bietet dieser Liner eine aufregende Möglichkeit, die atemberaubende Donauregion zu erkunden. Aber in diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die besondere Route nach Budapest, die im Dezember 2023 angeboten wird.

Weihnachtszauber in Budapest

Die Vorweihnachtszeit verleiht Budapest eine ganz besondere Atmosphäre. Die Stadt erstrahlt in einem festlichen Glanz, ihre Straßen sind mit funkelnden Lichtern geschmückt, und zahlreiche Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln und Genießen ein. Auf Ihrem Twin City Liner Abenteuer haben Sie die Wahl zwischen zwei Varianten, um Budapest in seiner vorweihnachtlichen Pracht zu erleben.

Variante Schiff-Bahn: • Anreise Wien – Budapest mit dem Twin City Liner inkl. aller Abgaben und Gebühren

• Bordverpflegung exkl. Getränke am Twin City Liner

• Transfer in Budapest (von der Anlegestelle ins Hotel)

• Gepäcktransport bei der Anreise nach Budapest von Anlegestelle Wien ins Hotel

• Unterbringung auf Basis Nächtigung/Frühstück im Hilton Hotel Garden Inn****

• Geführte 3-stündige Sightseeing Tour mit Bus

• Deutschsprachige Reiseleitung

• Rückreise mit der Bahn nach Wien – Abfahrtszeit nach Fahrplan frei wählbar Variante Bahn-Schiff: • Anreise mit der Bahn nach Budapest – Abfahrtszeit nach Fahrplan frei wählbar

• Unterbringung auf Basis Nächtigung/Frühstück im Hotel Mercure City Center****

• Geführte 3-stündige Sightseeing Tour mit Bus

• Transfer in Budapest (vom Hotel zur Anlegestelle)

• Rückreise Budapest – Wien mit dem Twin City Liner inkl. aller Abgaben und Gebühren

• Bordverpflegung exkl. Getränke am Twin City Liner

• Gepäcktransport bei der Rückreise nach Wien/Anlegestelle

• Deutschsprachige Reiseleitung

Preis: ab € 479,- Euro pro Person

Die Plätze auf dieser einzigartigen Reise sind limitiert, daher empfehlen wir eine rasche Buchung telefonisch unter +43 1 904 88 80 -100 oder per Mail unter budapest@twincityliner.com.