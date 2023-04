Bühnenstück „Salto Vitale“ feiert am 13. April im Odeon Theater Premiere

Der Countdown läuft: Die neue Produktion des Serapions Theater, „Salto Vitale“, feiert am 13. April um 20 Uhr im Odeon Premiere (2. Bezirk).

In einem bildhaften Reigen erzählt das Ensemble über Individuen in der Gemeinschaft und ihren Einfluss aufeinander. Anhand subjektiver Erinnerungen der Mitglieder des Serapions Theatererfolgte die szenische Umsetzung wie die Rekonstruktion eines Traumes, der bildnerisch auf die Bühne gebracht etwas völlig Neues ergibt. Eine Wiederaufnahme einer Inszenierung, die es so nie gab…Bühne und Szenerie kommen von Max Kaufmann, dem künstlerischen Leiter des Odeon Theaters.