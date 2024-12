Burg Plankenstein: Advent in mittelalterlicher Atmosphäre

An den Wochenenden des 7. und 8. sowie des 14. und 15. Dezember verwandelt sich Burg Plankenstein in eine mittelalterliche Adventkulisse voller Magie und Geschichte.

Zwischen den historischen Mauern der Burg Plankenstein begegnen die Besucher des diesjährigen Adventmarkts Rittern in glänzenden Rüstungen, Burgdamen in weihnachtlichen Kleidern. Man taucht ein, in die mystische Atmosphäre der einzigartigen Umgebung.

An den Ständen finden die Gäste kunstvolles Handwerk. Schmuck, Keramik und Holzarbeiten laden zum Stöbern ein. „Unser Ziel ist es, die Besucher für einen Moment aus ihrem Alltag zu entführen und sie in die Welt des Mittelalters eintauchen zu lassen“, erklärt Unternehmer und Eigentümer der Burg Plankenstein Erich Podstatny.

Kinderträume werden wahr

Die kleinen Gäste erleben in der Lebkuchenwerkstatt eine zauberhafte Zeit. Mit Zuckerguss und Kreativität entstehen süße Kunstwerke, während märchenhafte Geschichten die Fantasie beflügeln. „Die strahlenden Kinderaugen sind für uns das größte Geschenk. Es ist uns wichtig, ein Programm zu schaffen, das die ganze Familie begeistert“, freut sich Susanne Sellinger, Burgdame und gute Seele des Hauses.

Kulinarik und Atmosphäre

Von herzhaften Speisen bis zu süßen Leckereien – die Burgküche in der Taverne verwöhnt die Besucher mit mittelalterlich inspirierten Köstlichkeiten. Im Outdoor-Bereich sorgen hausgemachter Punsch und Glühwein, Burggröstel, Maroni, Raclette-Brote oder Spiralkartoffel für Genuss und Wohlbefinden in der kalten Jahreszeit. Umrahmt wird das kulinarische Angebot von festlichen Lichtern und weihnachtlicher Musik.

Auch außerhalb der Markttage gibt es auf Burg Plankenstein vieles zu erleben. Die Besucher übernachten stilecht in Ritter- und Burgzimmern, nehmen an spannenden Burg-Führungen teil oder erleben das mittelalterliche Flair bei individuellen Aktivitäten. Die Burg ist ein Ort, der zu jeder Zeit etwas Besonderes bietet.

Tradition und Magie vereint

Mit Leidenschaft und Hingabe bewahrt Erich Podstatny die Geschichte und den Charme von Burg Plankenstein. Der Adventmarkt ist dabei nur eines der Highlights, die das ganze Jahr über Gäste begeistern. „Die Burg ist mein Leben, und es ist mir eine Freude, diesen besonderen Ort mit anderen teilen zu können“, so der Burgherr.

Der Eintritt zum Adventmarkt ist frei. Indoor- und Outdoor-Angebote garantieren ein wetterunabhängiges Erlebnis für die ganze Familie.

