Business Awards Favoriten: Die Stunde der Sieger!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Jetzt wurden im Amtshaus Favoriten die Preisträger aus dem 10. Bezirk geehrt.

Auch wenn der Himmel bedeckt war, die geladenen Gäste im Festsaal des Amtshaus Favoriten strahlten dafür umso mehr. Was wenig verwunderte – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 10. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des WIENER BEZIRKSBLATT gaben heuer bei den Bezirks Business- und Medical Awards wienweit ihre Stimme ab, viele davon – das Wortspiel sei erlaubt – für ihre Favoriten in Favoriten. Das macht die Bezirks Business Awards damit übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Thomas Strachota vom WIENER BEZIRKSBLATT „wir sehen unsere Aufgabe auch darin den regionale Unternehmen zu unterstützen“ freute sich über den regen Zuspruch der Leser und darüber, dass das Bezirksblatt dazu beitragen kann, “unsere engagierten Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen.“ Bezirksvorsteher Marcus Franz begrüßte nicht nur jeden Gast und Preisträger persönlich, sondern auch die Gelegenheit “die Awards hosten zu dürfen und den schönen Anlass wieder einmal gemeinsam zusammen zu kommen.” Er nutzte auch die Gelegenheit zu erwähnen, dass es im 10. Bezirk „nicht nur eine Vielfalt an Menschen, sondern auch die vielfältigsten Unternehmen gibt, die nicht nur ausgezeichnet sind, sondern eine solche Auszeichnung auch mehr als verdient haben.“

Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Volksbank, für die David Tarrody von der Filiale Quellenstraße das Wort ergriff und darauf hinwies, dass „die Volksbank stets ein starker, regionaler Partner ist“ Und noch etwas Wichtiges erwähnte er: „Es ist noch etwas von der Unternehmer Milliarde übrig“, was später in Einzelgesprächen intensiv vertieft wurde. Mit der ViennaEstate war wieder ein langjähriger Partner der Awards dabei wie auch die Wiener Wirtschaftskammer. Nicht zuletzt sei der Wiener Stadtsender W24 erwähnt, der dafür sorgt, dass sich jeder von der Veranstaltung ein bewegtes Bild machen kann.

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass es bei diesen alle ex aequo gewonnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde die Tierarztpraxis am Kurpark Oberlaa. Manfred del Fabro war überwältigt. Es freut uns wahnsinnig, dass wir gewonnen haben.“ In ihrer Praxis „ordiniert“ übrigens auch „Dr. Fellness“ – sie bietet ein Verwöhnprogramm von Pflege bis Massage für die vierbeigen Lieblinge. Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – die Orthopädie Oberlaa für die Manuel Scharrer den Award entgegen nahmen. In seine bewährten Hände begeben sich übrigens auch die Ski-Stars des ÖSV. Der dritte Preisträger in der Runde ist Herz Zehn, die Gruppenpraxis für Innere Medizin und Kardiologie rund um Ursula Klaar.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich das Liegestudio Sonnleitner den Sieg. Damit verwies sie Elektro Oswald „wir feiern heuer unser 110jähriges Bestehen“ und Dagtech Computerhandel auf die Plätze.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an Haustechnik Ing. Göppner GmbH und wurde von Kurt und Felicitas Göppner entgegen genommen, die ihr Erfolgsgeheimnis verrieten. „Das Service runderherum ist das Um und Auf.“ Silber holte in dieser Kategorie Seitz Installationen, wobei Franz Seitz seine 20 Mitarbeiter „17 sind immer direkt n der Front und 3 halten das Büro am Laufen“ ausdrücklich lobte. . Mit Bronze wurde Das Steinhart gewürdigt.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz Stellantis, wobei Geschäftsführer Thomas Rauch erklärte, dass „unsere 100 Mitarbeiter am Standort rund 1.500 Autos im Jahr verkaufen – ob Benziner, Diesel oder E-Autos.“ Knapp geschlagen Merbag. Den 3. Platz sicherte sich das Bauunternehmen Wilhelm Sedlac GmbH, deren Geschäftsführer Christoph Kovacs „hier selbst vor 25 Jahren als Lehrling begonnen hat.

Übrigens: Im Anschluss wurde ordentlich gefeiert und auf die Awards angestoßen – mit einem eigens für das heurige 150 Jahr Jubiläum Favoritens gebrautem Bier.

Die Gewinner der Awards in Favoriten:

Bezirks Medical Awards

Tierarztpraxis am Kurpark Oberlaa

Orthopädie Oberlaa

Herz Zehn

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

Platz: Liegestudio Sonnleitner

2. Platz: Elektro Oswald

3. Platz: Dagtech Computerhandel

Mittelbetriebe

Platz: Ing. Göppner GmbH

2. Platz: Seitz Installationen

3. Platz: Das Steinhart

Großbetriebe

Platz: Stellantis

2. Platz: Merbag

3. Platz: Wilhelm Sedlac GmbH

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Sandra Oblak):