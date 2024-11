Calle Libre Festival: Lebendige Bühne für die Kunst

Vom 31. August bis 7. September verwandelt sich der 2. Bezirk in eine lebendige Bühne für das Calle Libre Festival. Motto des Street Art Events: „Gemeinschaft stärken“. In der bunten Woche dreht sich alles um Kunst, Kreativität und das Zusammenbringen der Menschen durch Kunstaktionen.

Das Festival beginnt am 31. August und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops, spannenden Talks und faszinierenden Touren. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen, das von talentierten Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wird. Während des mehrtägigen Festivals haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit Schablonen zu arbeiten, die kreativen Köpfe hinter den Kunstwerken kennenzulernen und ihre eigenen Ideen einzubringen.

Community-Wand wird gestaltet

Wer bereits vorab in die Welt der Street Art eintauchen möchte, kann am 29. August am Graffiti-Workshop teilnehmen. Gemeinsam mit Künstlern wird eine Community-Wand im Kurt-Heller-Hof gestaltet, und die Teilnahme ist kostenlos.

Das Calle Libre Festival bietet eine einmalige Gelegenheit, Kunst hautnah zu erleben und Teil einer lebendigen, kreativen Gemeinschaft zu werden. Werfen Sie einen Blick auf das vielfältige Programm und erleben Sie, wie Kunst Menschen verbindet.

Weitere Informationen und Details zum Programm finden Sie auf der Website des Festivals.

Bilder: Conor Gault, ZVG, Joestar, Nuno Viegas