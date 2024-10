Camillo Award: Sobotka ehrt Rettungsdienste im Parlament

In einer feierlichen Veranstaltung würdigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka herausragendes Engagement für den Rettungsdienst. Ziel war es, die Bedeutung der präklinischen Notfallversorgung in Österreich anzuerkennen und Perspektiven für deren Weiterentwicklung zu diskutieren.

Helmut Trimmel, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), hielt die Keynote mit dem Titel „Rettungsdienst 2030“. Er stellte die steigende Einsatzhäufigkeit im Rettungsdienst vor und erläuterte, dass diese Entwicklung nicht nur auf demografische Veränderungen, wie die Alterung der Gesellschaft, sondern auch auf die abnehmende Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zurückzuführen sei.

Trimmel betonte die Notwendigkeit für die Umsetzung einer Reform des Sanitätergesetzes, die Verbesserung der Ausbildung von Rettungskräften: Dies trägt dazu bei, die Notaufnahmen zu entlasten und die Effizienz des Rettungsdienstes zu steigern.

Würdigung herausragender Leistungen

Insgesamt wurden 93 Nominierungen eingereicht, aus denen ein 17-köpfiges Gremium die Preisträger auswählte. Diese wurden für ihr herausragendes Engagement in der qualitativen Verbesserung des Rettungsdienstes und die Umsetzung innovativer Projekte geehrt.

Wien machts vor

Unter den Nominierten und Gewinnern war auch das Team der Malteser Wien. In der Kategorie “Innovation & Nachhaltigkeit” wurde Erik Bolldorf und sein Team ausgezeichnet. Sie entwickelten die „Lebensretter-App“, die im Falle eines Kreislaufstillstands fachkundige Personen in der Nähe alarmiert. Dadurch können Reanimationsmaßnahmen initiiert werden, noch bevor die Rettungskräfte eintreffen. Diese App hat sich mittlerweile in ganz Österreich etabliert und bereits zahlreiche Leben gerette

Sonderpreis für herausragende Initiativen

Der Sonderpreis des Abends ging an Patrick Leberbauer, Daniel Gugler und Michael Placho. Sie haben den internationalen notfallmedizinischen Wettbewerb „ride and rescue“ neu belebt und organisiert. Hierbei werden die teilnehmenden Teams herausgefordert, verschiedene Einsatzszenarien an einem Tag mit dem Fahrrad zu bewältigen. Dies erfordert sowohl fachliches Wissen als auch körperliche Belastbarkeit.