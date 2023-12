2024 ist nah: Carpe Diem unterstützt den Veganuary

Das neue Jahr steht vor der Tür und damit liegt auch eine optimistische Atmosphäre, geprägt von Neubeginn und Vorfreude, in der Luft. Anfang Jänner beginnt eine Zeit, in der man seinem Körper Gutes tun. Carpe Diem bietet mit veganem Kombucha einen besonders geschmackvollen Start in das neue Jahr.

©Carpe Diem

Zum Jahresauftakt unterstützt Carpe Diem außerdem den Veganuary, eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, und inspiriert Tiere zu schützen. Zum Auftakt gibt es außerdem spannende Preise zu gewinnen.

Bewusst für den Körper und den Planeten

Als Carpe Diem Kombucha der perfekte Begleiter für einen bewussten und aktiven Lifestyle und sorgt für genussvolle Momente zwischendurch. Das Beste daran? Carpe Diem ist zu 100% natürlich und noch dazu vegan.

Offen für Neues

Am Anfang des Jahres unterstützt Carpe Diem den Veganuary und motiviert damit dazu, Neues auszuprobieren – im Besonderen einen veganen Lebensstil. Ziel der Veganuary-Initiative ist es außerdem, Bewusstsein für den Schutz des Planeten zu schaffen – Werte, die auch Carpe Diem von Anfang an vertritt und in veganen Kombucha-Getränken aus natürlichen Zutaten umsetzt.

Gewinnspiel

Neben der Inspiration für neue Gewohnheiten und dem bewussten Umgang mit der Natur, gibt es im Rahmen der Carpe Diem Veganuary Promo außerdem viele verschiedene Preise zu gewinnen. Unter anderem mit dabei? Tickets to Paradise in Form von Wochenendreisen ins DAS SIEBEN Hotel in den Tiroler Bergen, nachhaltige Reiseaccessoires oder vegane Pflegeprodukte von Marken wie Junglück.

Und so einfach geht’s: Ab 01.01.2024 den Promocode der Carpe Diem Kombucha Classic Flasche auf der offiziellen Landingpage (gewinnspiel.carpediem.com) eingeben, Daumen drücken und mit etwas Glück einen von 580 Preisen gewinnen. Das Gewinnspiel läuft von Jänner-März 2024. Die Gewinner werden am Ende gesammelt ausgelost.

Sehr, sehr anderer Geschmack

Eine einzigartige Harmonie mit erlesenen Teekräutern, Alpen-Quellwasser und Kombucha-Kulturen resultiert in dem erfrischend prickelnden und unverkennbaren Geschmack. Doppelt fermentiert und ausgewogen süß sorgen Kombucha-Kulturen für facettenreiche Aromen und Geschmacksnuancen.