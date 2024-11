CasaNova Vienna: Wiens Bühne für Vielfalt und Unterhaltung

Das CasaNova Vienna ist mehr als nur eine Veranstaltungsbühne – es ist ein Ort, an dem Unterhaltung, Kultur und Geschichte verschmelzen.

Mitten im Herzen Wiens gelegen, gehört das CasaNova Vienna zu den unverzichtbaren Adressen der Wiener Theaterszene. Sein charmantes Ambiente und das vielfältige Programm ziehen jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Ein vielfältiges Unterhaltungsangebot für jeden Geschmack

Die Bühne des CasaNova Vienna ist ein Ort, an dem sich Unterhaltung in all ihren Facetten entfaltet. Besonders bekannt ist es für seine Kabarett-Highlights: Größen der österreichischen Comedy wie Viktor Gernot, Klaus Eckel, Gery Seidl, Omar Sarsam oder die Kernölamazonen bringen das Publikum mit scharfem Witz und charmantem Humor zum Lachen. Doch nicht nur Kabarettliebhaberinnen und Kabarettliebhaber kommen auf ihre Kosten – das abwechslungsreiche Programm umfasst auch mitreißende Musikdarbietungen. Künstlerinnen und Künstler wie Maya Hakvoort oder Monti Beton sorgen für musikalische Hochgenüsse, die regelmäßig die Herzen der Gäste höherschlagen lassen.

Lesungen, Eigenproduktionen und Komödien

Das CasaNova Vienna bietet auch Raum für spannende Lesungen und amüsante Komödien, die das Angebot abrunden. Besonders hervorzuheben ist die Eigenproduktion „Südseefieber“, die mit einer Mischung aus Humor und Leichtigkeit begeistert. Diese Vielfalt macht das CasaNova Vienna zu einer Bühne, die für jeden Geschmack das passende Programm bereithält.

Matineen und kulinarische Genüsse

An den Wochenenden lädt das CasaNova Vienna seine Gäste zu Matineen ein, bei denen der Tag mit einem kulturellen Highlight beginnen kann. Auch das kulinarische Angebot verdient besondere Erwähnung: Ob vor der Show oder während der Pause – die Besucherinnen und Besucher können sich an einer Auswahl köstlicher Speisen und Getränke erfreuen, die das Theatererlebnis perfekt abrunden.

Tickets und weitere Informationen

Tickets für die Vorstellungen im CasaNova Vienna sind einfach online über www.casanova-vienna.at oder direkt an der Tageskasse erhältlich. Mit seinem reichhaltigen Programm und dem unverwechselbaren Ambiente verspricht das CasaNova Vienna einen unvergesslichen Abend voller Unterhaltung.

CasaNova Vienna Dorotheergasse 6-8, 1010 Wien

Kassa: +43 1 512 21 82 (Mo-Fr: 15.00 – 18.00 Uhr)

Office: 0664 / 233 73 30 (Mo-Fr: 10.00 – 13.00 Uhr)

info@casanova-vienna.at

casanova-vienna.at