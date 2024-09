CEWE Österreich eröffnet schon jetzt die Weihnachtszeit!

CEWE Österreich lud österreichische Journalisten und Influencer zu einem exklusiven Presse-Event unter dem Motto „Die erste Weihnachtsfeier des Jahres mit CEWE“ ein.

Die Gäste erhielten einen ersten Einblick in die diesjährige Weihnachtskampagne sowie in neue und personalisierbare Produktinnovationen.

Kreative DIY-Projekte mit CEWE-Produkten

Im Mittelpunkt des Events stand die Möglichkeit, eigene kreative Projekte mit den beliebten CEWE Sofortfotos umzusetzen. Diese DIY-Projekte begeisterten die Gäste, da sie perfekt als individuelle Weihnachtsgeschenke dienen können. Die Besucher hatten die Chance, vor Ort ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und einzigartige Geschenke zu gestalten. Die Möglichkeit, personalisierte Weihnachtsprodukte zu kreieren, stieß auf besonders positive Resonanz.

Michael Pollaschak über die Bedeutung des Events

Michael Pollaschak, Marketing-, e-Commerce- und Sales-Direktor bei CEWE Österreich, zeigte sich sichtlich erfreut über das erfolgreiche Event: „Wir freuen uns sehr, unsere Weihnachtskampagne und die neuen Produkte in diesem exklusiven Rahmen vorstellen zu dürfen. Besonders stolz sind wir darauf, dass die Teilnehmenden ihre eigenen kreativen Ideen mit unseren Produkten umsetzen konnten.“ Dies verdeutlicht den starken Fokus von CEWE auf Individualität und Kreativität, die den Kunden ermöglicht wird.

CEWE zeigt soziales Engagement: Spendenaktion für SOS Kinderdorf

Neben den Produktvorstellungen und kreativen Workshops gab es einen besonders bewegenden Moment im Verlauf des Events: Die feierliche Übergabe einer Spende in Höhe von 10.000 Euro an SOS Kinderdorf Österreich. Mit dieser großzügigen Geste möchte CEWE bedürftigen Kindern und Familien in Österreich eine bessere Zukunft ermöglichen. Michael Pollaschak betonte die Bedeutung dieses Engagements: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, SOS Kinderdorf Österreich zu unterstützen. Mit der Spende möchten wir dazu beitragen, bedürftigen Kindern und Familien in Österreich eine bessere Zukunft zu ermöglichen.“