Hörbiger: Trauerfeier am Wiener Zentralfriedhof

Publikumsliebling Christiane Hörbiger ist am 30. November 2022 verstorben. Die Kammerschauspielerin verstarb kurz nach ihrem 84. Geburtstag in Wien. Die Trauerfeier für die Verstorbene findet am Samstag, dem 17. Dezember 2022 in der Karl-Borromäus-Kirche auf dem Wiener Zentralfriedhof (Eingang 2. Tor, 1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 234-240) statt.

Ehrengrab

Die Trauerfeier beginnt um 13:30. Ab 9:30 besteht die Möglichkeit, sich von der Verstorbenen zu verabschieden und sich in das Kondolenzbuch einzutragen. Die Einsegnung erfolgt durch Herrn Dompfarrer Toni Faber. Anschließend wird die Verstorbene in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt.

Spenden

Ein Online Kondolenzbuch wurde von der Bestattung Wien eingerichtet: www.trauerportal.at

Christiane Hörbiger setzte sich für die Krebshilfe ein. Daher wird ersucht, von Blumen und Kranzspenden Abstand zu nehmen und den hierfür gedachten Betrag an das Eric Kandel Zentrum für Präzisionsmedizinische Forschung der Medizinischen Universität Wien zu spenden.

IBAN: AT46 2011 1404 1007 0714 BIC: GIBAATWWXXX