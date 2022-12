Trauer um Schauspielerin Christiane Hörbiger

Publikumsliebling Christiane Hörbiger ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Geboren 1938 in Wien, als Tochter des Schauspielerehepaares Paula Wessely und Attila Hörbiger, hatte sie sich in den vergangen Jahrzehnten zu einer der beliebtesten Fernsehschauspielerinnen des Landes und des gesamten deutschsprachigen Raums etabliert. Insgesamt spielte die Wienerin in über 130 Film- und Fernsehproduktionen mit.

2009 wurde ihr die Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold sowie die Platin-„Romy“ führ ihr Lebenswerk verliehen. Auch neben der Kunst engagierte sich Hörbiger. Sie war UNICEF-Botschafterin und für die Krebshilfe im Einsatz.

Kurz nach ihrem 84. Geburtstag im Oktober verstarb die Künstlerin am 30. November in Wien.