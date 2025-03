Spektakuläre Premiere: Cirque du Soleil verzaubert Neu Marx

Gestern war es endlich soweit: Die langerwartete Zeltshow “KURIOS – Kuriositätenkabinett” vom Cirque du Soleil feierte ihre österreichische Premiere.

Seit Wochen stand die beeindruckende Zeltlandschaft in Neu Marx, und nach einigen Preview-Shows erlebten die Zuschauer nun den offiziellen Auftakt. Mit einer Mischung aus spektakulärer Akrobatik, visuellen Überraschungen und einer magischen Atmosphäre entfachte die Show Begeisterung und staunende Augen.

Prominente Gäste tauchen in die magische Welt ein

Die Premiere lockte zahlreiche bekannte Gesichter aus Kunst, Kultur, Sport und Gesellschaft an. Namen wie Ralf Rangnick, Lilian Klebow, Peter Weck, Maria Bill, Ramesh Nair und Marianne Nentwich flanierten über den roten Teppich und ließen sich in die fantastische Welt von KURIOS entführen. Die Begeisterung kannte keine Grenzen: Standing Ovations und tosender Applaus begleiteten die Darbietungen der internationalen Künstler.

Zusatzshows wegen großer Nachfrage

Bereits vor der Premiere war der Andrang auf die Tickets enorm: Über 100.000 Karten wurden für die Wiener Spielzeit im Vorverkauf abgesetzt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Cirque du Soleil kurzfristig vier weitere Zusatzvorstellungen angesetzt. Diese sind seit dem 14. März um 10 Uhr erhältlich.

Eine Reise in ein fantastisches Universum

Die Handlung von KURIOS entführt die Zuschauer in eine vergangene Welt voller verrückter Ideen und großer Träume. Im Zentrum steht ein Forscher, dessen Vorstellungskraft ihn an Wunder glauben lässt. Mechanische Marionetten, skurrile Figuren und außerirdische Charaktere erwecken seine Fantasien zum Leben und sorgen für ein einzigartiges Spektakel, das Poesie und Humor kunstvoll verbindet.

Ein internationales Ensemble der Extraklasse

Mit 50 Artisten aus 21 Ländern präsentiert KURIOS ein atemberaubendes Ensemble, das die faszinierende Zirkuskunst des Cirque du Soleil auf ein neues Level hebt. Die Kombination aus waghalsiger Akrobatik, fantasievoller Bühnenkunst und einer mitreißenden Inszenierung macht die Show zu einem unvergesslichen Erlebnis.

KURIOS – ein Meisterwerk der Fantasie

Seit seiner Uraufführung 2014 in Montreal hat KURIOS mehr als 6 Millionen Zuschauer in 30 Ländern begeistert. Die Produktion, die an die historischen Wunderkammern der Renaissance erinnert, verbindet die Magie der Vorstellungskraft mit Weltklasse-Artistik und einer Prise Humor.