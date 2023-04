Cirque du Soleil: LUZIA-Premiere in Wien

Am 12. April fand in Neu Marx die spektakuläre Premiere der weltweit gefeierten Zeltproduktion LUZIA statt.

Der kanadische Cirque du Soleil entführte die Gäste in ein surreales Mexiko voller visueller Überraschungen und atemberaubender Akrobatik. Die knapp 2500 Besucher sowie über 160 prominente Gäste, die über den Red Carpet liefen, wurden von der opulenten Welt zwischen Traum und Wirklichkeit in ihren Bann gezogen.

Hommage an Mexico

Surreale Landschaften, leuchtende Farben und fantastischer Akrobatik. Die Show bot eine einzigartige Kombination aus traditionellen Zirkus-Elementen und modernen visuellen Effekten. Poesievoll geleitet von Licht (‚luz‘ auf Spanisch) und Regen (‚lluvia‘) erzählt LUZIA von den faszinierenden Begegnungen eines mit dem Fallschirm abgesprungenen Reisenden. Er trifft auf Kultur, Natur und Mythologie eines traumhaften Landes mit einer geheimnisvollen Menagerie von Figuren und Charakteren. LUZIA verzaubert den Betrachter durch die kunstvolle Einbindung von Wasserelementen in die akrobatischen Darbietungen – eine Premiere für eine Zeltproduktion des Cirque du Soleil.

Zelt voller Überraschungen

LUZIA verbindet beispielsweise die Kunst des Reifenspringens, eine traditionelle Zirkusdisziplin aus China, mit zwei riesigen Laufbändern, die den bereits temporeichen Act noch mehr Geschwindigkeit geben. Die Integration von Wasserelementen in ein tourendes Zeltprogramm ist eine absolute Neuheit bei Cirque du Soleil. Die Idee eines Wasserbeckens unter der Bühne und die Installation eines Regenvorhangs, in dem man spektakuläre Luft-Artistiknummern zu sehen bekommt, ist großartig und verblüfft das Publikum in jeder Show.

©Matt Beard