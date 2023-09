Sluka: Süße Überraschung für Erstklassler

Der Beginn des Schuljahres ist für viele Kinder und Eltern gleichermaßen aufregend. Besonders für die neuen Erstklassler markiert dieser Tag einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben.

Um diesen besonderen Anlass zu feiern und den Start in die Schullaufbahn zu versüßen, hat die renommierte Konditorei Sluka eine herzerwärmende Aktion ins Leben gerufen.

Schoko-Schultüte geschenkt

Am Montag, den 4. September, öffnet die innerstädtige Konditorei ihre Türen für alle Erstklassler und ihre Eltern, die sich dazu entscheiden, entweder Kaffee und Kuchen oder eine pikante Spezialität in den charmanten Lokalen der Konditorei zu genießen. Als zusätzliches Highlight erhalten die jungen Schulanfänger eine liebevoll gestaltete Schoko-Schultüte als Geschenk. Dieses Angebot gilt ganztägig in beiden Standorten im 1. Bezirk in der Kärntner Straße 13–15 oder am Rathausplatz 8.

Kaffee und Kuchen für zu Hause

Für all jene, die sich für eine private Feier zu Hause entscheiden, bietet die Konditorei eine köstliche Lösung: handgefertigte Torten und Kuchen, die auf Vorbestellung erhältlich sind und bequem zum Mitnehmen abgeholt werden können. So bleibt genug Zeit, die Kleinsten an diesem aufregenden Tag zu unterstützen. Die Sluka Konditormeistern empfehlen für dieses Ereignis eine Motivtorte mit Stiften und Schiefertafel. Aber natürlich wird diese individuell nach Wunsch gefertigt. Alle Produkte werden ohne künstliche Aromen und Konservierungsstoffe und mit besten Rohstoffen sowie frischen, saisonalen Produkten hergestellt.

