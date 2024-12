Conference League: Spannende Gegner für Rapid

Nach der Qualifikation ist vor den Gruppenspielen. Die Grün-Weißen aus Hütteldorf bereiten sich schon auf die sechs Conference-League-Gegner vor. Zu Gast sind Kopenhagen, Shamrock Rovers und Noah.

Die Länderspielpause tut der Mannschaft richtig gut. 13 Spiele in sechs Wochen haben beim großartigen Heimsieg gegen Salzburg ihren Tribut gefordert. Zahlreiche Verletzungen gilt es jetzt auszukurieren – und gleichzeitig bereitet sich das Trainerteam auf den internationalen Herbst vor.

Trainer Klauß freut sich

Die sechs Gegner sind: Basaksehir (a), Noah (h), Petroclub (a), Shamrock Rovers (h), Omonoia (a) und Kopenhagen (h). “Eine spannende Auslosung. Wir freuen uns auf jeden Gegner und wollen gegen jeden top vorbereitet sein. Kopenhagen ist eine super Mannschaft, die letztes Jahr ins Champions League-Achtelfinale gekommen ist. Über die beiden anderen Heimspielgegner bedarf es noch genauerer Informationen”, so Cheftrainer Robert Klauß.

Gute Chancen in der Gruppe

Abgesehen von Kopenhagen ist Rapid in jedem Duell zu favorisieren. Das lässt Chancen auf das Achtelfinale zu. Das sieht auch Rapid-Kapitän Matthias Seidl so: “Wir haben Qualität und brauchen uns auf keinen Fall verstecken. Ich denke, dass wir in dieser Gruppe richtig gute Chancen haben und es kann für uns eine wirklich lässige Conference-Saison werden.”

Die genauen Spieltermine

Mittwoch, 2.10.: Istanbul Başakşehir (A/16:30)

Donnerstag, 24.10. FC Noah (H/18:45)

Donnerstag, 7.11.: FC Petrocub (A/18:45)

Donnerstag, 28.11. Shamrock Rovers (H/21:00)

Donnerstag, 12.12.: Omonoia FC (A/21:00)

Donnerstag, 19.12.: FC Kopenhagen (H/21:00)

