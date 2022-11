Congress Loipersdorf: Eine der besten Event-Locations Österreichs

Bereits seit Jahren zählt der Congress Loipersdorf zu den Top-Betrieben im Bereich Event- und Seminarlocations. Auch heuer wurde die erstklassige Leistung honoriert und das Tagungszentrum mit einem ‚Goldenen Flipchart‘ ausgezeichnet. Diese Klassifizierung von Tagen in Österreich schafft mittels objektivierbarer Qualitätskriterien einen klaren Überblick. Denn: Der messbare Erfolg jeder Veranstaltung hängt maßgeblich von der Wahl der richtigen Location ab!



Mit der Flipchart-Bewertung ausgezeichnete Betriebe sind spezialisiert auf den Seminar- und Tagungsbereich. Sie bieten spezielles Know-how und besondere Dienstleitungen für Businesskundinnen und Businesskunden, herausragenden Tagungsbedingungen, zuvorkommenden Service, seminargerechte Küche und garantieren eine optimale technische Ausstattung mit Betreuung vor Ort. Mit ausgezeichneten 95,33 Prozent Gesamtzufriedenheit schaffte es der Congress Loipersdorf wieder unter die Besten der Besten. In die aussagekräftige, objektive und unabhängige Qualitätsanalyse fließt, neben dem Feedback von Eventorganisatorinnen und Eventorganisatoren und Trainerinnen und Trainern, auch jenes von Seminarteilnehmerinnen.



„Wir sind stets darum bemüht, jede Veranstaltung in unserem Congress zu einem unvergesslichen Event zu machen. Um dies umzusetzen bedarf es absoluter Professionalität, nötiger Investitionen und der laufenden Adaptierung von Prozessen. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Wünsche und Empfehlungen der Expertinnen und Experten“, betont Ebru Ozanogullari-Oucherif, Sales Managerin Congress Loipersdorf.



Flipchart-Bewertung als Qualitätsbarometer

Stolz zeigt sich auch Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer des Thermenresorts Loipersdorf: „Dass sich unser beständiger Weg rentiert, welcher auf Qualität und absoluter Kundenzufriedenzeit basiert, zeigen Auszeichnungen wie die von Tagen in Österreich. So darf sich unser Kongresszentrum in Bad Loipersdorf bereits seit Jahren über eine ausgezeichnete Bewertung freuen. Ein Dank gilt vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes war es möglich zu überzeugen.“

Die Flipchart-Klassifizierung bedeutet in der MICE-Branche sehr viel. Trainer:innen und Unternehmen, die eine passende Location für ihre Veranstaltungen suchen, bauen auf dieser Qualitätsanalyse auf.



„Für viele Hotels war das MICE-Geschäft der Hauptgrund für einen fulminanten Re-Start“, sagt Thomas Wolfsegger, Geschäftsführer von Tagen in Österreich. Der Markt wurde nach der Kris neu aufgeteilt und insbesondere Betriebe, die in der Vergangenheit ein hohes Qualitätslevel verfolgt und Kundenzufriedenheit garantiert haben, stechen hervor.



Erfolgsorientiert in die Zukunft starten

Das Team des Congress Loipersdorf freut sich über den stetigen Erfolg. „Wir sehen es als einen Auftrag, uns immer wieder neu zu erfinden, das Angebot laufend zu adaptieren und unseren Besucherinnen und Besucher höchste Qualitätsstandards zu bieten. Es ist uns wichtig, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Referentinnen und Referenten und Veranstalterinnen und Veranstalter bei uns wohlfühlen und eine unvergessliche Zeit hier, im Congress Loipersdorf, verbringen“, so Ozanogullari-Oucherif.



Viel Wert wird auf den Zusammenhalt im Betrieb gelegt, und das spürt der Gast. Denn, obwohl der Congress Loipersdorf als Nicht-Familienunternehmen bzw. -hotel eine Ausnahme unter den Gewinner:innen ist, fühlt man sich hier aufgehoben, gleich einer familiären Atmosphäre. Ozanogullari-Oucherif dazu: „Unsere Stärke ist der persönliche Kontakt, den wir mit unseren Kundinnen und Kunden pflegen. Dies ist eine Stärke die definitiv auch dazu beigetragen hat, dass wir uns in den letzten Jahren stets zu den Siegerinnen und Siegern zählen durften.“



