WBB-Reise-Tipp: Die steinerne Perle an der Donau

Eindrucksvoll: Die bayerische Donaustadt, rund eine Stunde von der österreichischen Grenze entfernt, ist ein echtes Juwel und ein ideales Ziel für eine genussvolle Städtereise.

Jung und alt zugleich“, so wird Mönch Otloh aus dem Mittelalter zitiert und das gilt noch heute. 2.000 Jahre Geschichte seit den Römern treffen auf über 30.000 Studierende bei 177.000 Einwohnern, bayerische Gemütlichkeit auf italienische Atmosphäre, ein prosperierender Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort auf eine der reichsten mittelalterlichen Fernhandelsstädte Europas, deren Zeugnisse heute noch anhand der Geschlechtertürme und imposanten mittelalterlichen Patrizierburgen im Stadtbild zu sehen sind.

Reise ins Mittelalter

Regensburg gilt gemeinhin als besterhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands. Dies führte unter anderem bereits 2006 in die Aufnahme der UNESCO-Weltkulturerbeliste. Besonders eindrucksvoll ist etwa die berühmte Steinerne Brücke aus dem 12. Jahrhundert, die majestätisch über die Donau führt und ein Meisterwerk mittelalterlicher Ingenieurskunst darstellt. Sowie der Dom St. Peter als bedeutendster gotischer Sakralbau in Süddeutschland mit seiner imposanten Fassade und original erhaltenen Glasmalereien.

Berühmte Domspatzen

Der Dom ist auch Heimat der Regensburger Domspatzen, dem ältesten Knabenchor der Welt, der dieses Jahr sein 1.050-jähriges Jubiläum mit so manch besonderem Konzert feiert. Überhaupt gilt Regensburg als Geheimtipp der Kultur- und Musikszene, ganz vorne dran die Schlossfestspiele im fürstlichen Schloss der Familie Thurn & Taxis und das Jazzweekend. Echte Kenner schätzen die Monate Januar bis April mit dem tollen Kulturprogramm.

Kulturkick Regensburg