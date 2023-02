CulinarICAL: Broadway Feeling mitten in Wien

Vergangene Woche fand im Vindobona die Premiere von CulinarICAL 6.0 statt. Doch dieser Abend war nicht wie jeder andere, denn er stand im Zeichen des Gedenkens an den langjährigen Musikdirektor der Vereinigten Bühnen, Caspar Richter, der überraschend verstorben war.

Kulinarische Verwöhnung

„Changes“ lautet das Motto der heurigen rund 4 Stunden dauernden Dinnershow, welches sich nicht nur in der Musik widerspiegelt, sondern auch im Menü. Denn jeder Gang, der zwischen den insgesamt 4 Showblöcken serviert wird, überrascht die Gäste mit neuen Geschmackserlebnissen.

Stimmen die bezaubern

Auch die musikalische Auswahl wurde angepasst. Neben bekannten Musical-Hits wie „Ich gehör nur mir“ von ELISABETH oder „Time of my life“ von Dirty Dancing wurden auch aktuelle Songs und neue Interpretationen auf die Bühne gebracht. Ebenso wichtig ist es Wolfgang Ebner auch dem Nachwuchs eine Bühne zu geben. So glänzen bei der diesjährigen Show gleich 2 Nachwuchskünstlerinnen und -künstler.

Fixer Bestandteil bei allen CulinarICAL Abenden sind die Musical-Motto-Tische. Es stehen insgesamt 8 Thementische zur Auswahl, die anhand der jeweiligen Dekoration sofort zu erkennen sind. Heuer sind das die Musicals Phantom der Oper, Elisabeth, Aladin, Die Schöne und das Biest, Miss Saigon, Tanz der Vampire, Ich war noch niemals in New York und Evita.

CulinarICAL 6.0 ist noch bis 14. Mai 2023 im Vindobona zu sehen! Ein Muss für alle musicalbegeisterten und kulinarischen Liebhaber!