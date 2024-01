CulinarICAL 7.0: Unterwegs in Musical-Metropolen Wien, New York und London

Am 10. Januar 2024 feierte CulinarICAL bereits seine 7. Auflage in der Kultlocation VINDOBONA am Wallensteinplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk, die seit Sommer 2020 auch als neue Heimat des Events dient.

Vor neun Jahren begann die Reise von CulinarICAL mit einer Überraschung für den begeisterten Musicalfan Wolfgang Ebner zu seinem runden Geburtstag. Diese unerwartete Erfahrung entwickelte sich zu einer Idee, die sich zu einem einzigartigen Format entwickelte.

Synthese aus Musicals und Kulinarik

Die kreativen Köpfe hinter CulinarICAL, Rita Sereinig für Konzept, Regie und künstlerische Leitung sowie Krisztian Kovacs für die gastronomische Umsetzung, haben eine einzigartige Veranstaltung geschaffen, die die Welt des Musicals mit kulinarischen Genüssen verbindet.

37 Songs – 26 Musical-Premieren – 3-gängiges Menü

Die Gäste wurden dieses Jahr auf eine kulinarische und künstlerische Reise durch die Musicalmetropolen Wien, New York und London mitgenommen. 37 Songs aus rund 26 Musical-Premieren wurden in ein 3-gängiges Menü eingebettet, begleitet von herausragenden Projektionen. Das Ensemble, bestehend aus talentierten Künstlern wie Melanie Gebhard, Daniela Lehner, Tanja Petrasek, Melanie Engl, Konstantin Zander, David Mannhart, Chris Green und Lukas Weinberger, beeindruckte mit Interpretationen von Musicalklassikern und Neuerscheinungen.

Start in Wien

Die kulinarische Reise begann in Wien, wo die Gäste mit einem Duett vom Tafelspitzsülzchen und Consommé sowie geschmorten Babykarotten verwöhnt wurden. Die musikalische Darbietung umfasste Highlights aus Mozart, Freudiana, Elisabeth, Tanz der Vampire, I am from Austria, Rebecca und Rock me Amadeus. Sowohl Choreographien als auch Videosequenzen und Kostüme versetzten das Publikum in die Atmosphäre der jeweiligen Musicals.

Weiter geht’s nach New York

Der zweite Akt, inspiriert von New York, präsentierte eine amerikanisch inspirierte Hauptspeise – Filet Mignon auf getrüffeltem Kartoffelpüree mit gebackenen Onion Rings, Spinatvelouté und Cole Slaw. Die musikalische Begleitung umfasste Songs aus Musicals wie Rock of Ages, The Book of Mormon, Mean Girls, Dear Evan Hansen und dem seit 2023 als Greatest Day bekannten The Band.

Der kulinarische Höhepunkt bildete ein Pistazien-Schoko Mousse mit Haselnuss Merinque, Erdbeer-Vanille Coulis und Basilikum Kresse.

Zum Abschluss nach London

Der finale dritte Teil, eröffnet von Mary Poppins, präsentierte Highlights aus Musicals wie Back to the Future, Sunset Boulevard, Everybody’s talking about Jamie, Love never dies, The Phantom of the Opera, Mamma Mia!, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, We Will Rock You, Les Misérables und Never Forget. Das großartige 8-köpfige Ensemble brachte die 7. Auflage von CulinarICAL zu einem phänomenalen Finale.