Zuckersüße Spende mit prominenter Unterstützung

Gerade jetzt sind viele Menschen aufgrund von Teuerungen bei Nahrungsmitteln und Energie noch mehr von Armut betroffen. Lieferando möchte einen Teil dazu beitragen und die Tafeln mit einer „süßen“ Charity-Aktion unterstützen.

Beim einem kleinen Kickoff Event in den Räumlichkeiten von „Your Kitchen“ im ersten Bezirk wurde von Katharina Hauke, gebürtige Wienerin und Lieferando Geschäftsführerin Österreich und Deutschland, ein Scheck in der Höhe von € 10.000 an die Tafeln, vertreten durch Vorständin Andrea Roschek, überreicht.

Um auch das besondere Handwerk rund um die süßen Kunstwerke vor den Vorhang zu holen, haben sich Drag Queen Tamara Mascara und Musical Star, Ex-Starmania und -Dancing Star Lukas Perman gemeinsam mit der Wiener Cupcake Designerin Renate Gruber in den Dienst der guten Sache gestellt und besondere Cupcake Kreationen ausgedacht, die live gebacken und in einem anschließenden Cupcake Workshop mit allen Gästen gemeinsam getoppt wurden.



Tamara Mascara hat es der bunte pastellige Unicorn-Cupcake angetan, Lukas Perman hat sich für Lebkuchen entschieden. Die beiden Kreationen sind bis 14. Jänner 2023 über Lieferando bestellbar und kommen wiederum den Tafeln zugute. Pro verkauftem Cupcake spendet Lieferando €1.



Und zu guter Letzt kann man auch mit dem Besuch des Lieferando Foodtruck am Schwedenplatz (12.-15.12.22) mithelfen, die Unterstützung für die Tafeln zu vergrößern, denn der Reinerlös wird von Lieferando ebenfalls an die Tafeln gespendet.