Czapkapark ist jetzt klimafitter „Wohlfühlpark für alle“

Durch seine Umgestaltung ist der Czapkapark zu einer richtigen Grätzloase geworden. Mehr Grün, erweiterte Spiel- und Sportangebote, ein Wasser-Matsch-Bereich und schattige Wellnessbänke bieten Freizeitspaß und Entspannung für alle.

Anzeige

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger eröffneten kürzlichden durch die Wiener Stadtgärten neu gestalteten Landstraßer Park. Zahlreiche Bezirks-Bewohner hatten im Vorfeld am Bügerbeteiligungs-Prozess der Lokalen Agenda 21 teilgenommen und Wünsche, Ideen und Anregungen für die Sanierung des Czapkaparks eingebracht. Bei der Planung flossen viele dieser Ideen ein und wurden umgesetzt. Die Neugestaltung ist Teil des Förderprogramms „Lebenswerte Klimamusterstadt“ der Stadt Wien.

Mehr Grün für ein angenehmes Mikro-Klima …

Der Wunsch der Anrainer nach mehr Begrünung und Schatten ist bei der Neugestaltung mit eingeflossen. Naturrasenflächen, 80 m2 große neue Stauden-Gräser-Beete, 45 m2 Rasenfugen im Pflaster, 5 neu gepflanzte Bäume sowie eine Naschecke, in der man Früchte direkt von Sträuchern genießen kann, wurden erfolgreich umgesetzt. „Grünoasen im direkten Lebensumfeld erhöhen die Lebensqualität deutlich. Deshalb schaffen wir nicht nur neue Parks, sondern machen auch bestehende Anlagen noch attraktiver. Mit der Neugestaltung des Czapkaparks wurde ein Ort geschaffen, an dem man sich wohlfühlen kann. Viel Schatten, Abkühlungsangebote und Sitzmöglichkeiten erhöhen die Aufenthaltsqualität, vor allem in den Sommermonaten”, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

… und Schattenplatzerl zum Entspannen und Erholen

Neben den natürlichen Schattenspendern bietet sich für Park-Besucher auch unter dem neuen Sonnensegel ein angenehmes Platzerl zum Verschnaufen in der Sommerhitze. Auf dem Hügel nahe des Fußball-Käfigs ist eine richtige „Chillout-Zone“ entstanden: Neue Sitzgelegenheiten wie Wellenliegen und Hängematten laden zu einer kleinen Siesta ein. Bei den Holzdecks, Tisch-Bank-Kombinationen oder Einzelsitzen können alle den richtigen Platz für eine erholsame Rast im Grünen finden. Außerdem wurde der gesamte Asphalt des bestehenden Wegenetzes im Park entsiegelt und gegen ein helles Pflaster ersetzt.

Sport- und Spieleparadies für Groß und Klein – auch an heißen Tagen

Ein weiterer Wunsch der Bürger, der im Czapkapark umgesetzt wurde, ist die Erweiterung des Spiel- und Freizeitangebots. Ein richtiges Highlight ist dabei der 50 Quadratmeter große coole Wasser-Matsch-Bereich mit unterfahrbaren Wasserrinnen. Hier können die Kleinsten nach Herzenslust gatschen und pritscheln. Eine neue Kletterwand, eine Kletterturmkombination, ein Trampolin, das auch mit dem Rollstuhl befahren werden kann, sowie verschiedene Schaukeln (z. B. eine Eltern-Kind-Schaukel) stehen zum Toben zur Verfügung. Der beliebte Ballspielkäfig wurde verbessert – mit neuen Fußballtoren sowie Kunstrasen ausgestattet. Sportgeräte, wie ein Barren, ein Reck und eine Fitness-Leiter bieten einen Mehrwert für Bewegungsfans jeden Alters.

„Wohlfühlpark“, in dem jeder sein Freizeitvergnügen findet

Bezirks-Chef Erich Hohenberger freut sich über die gelungene Umsetzung des Grünraum-Projekts und dankte allen beteiligten Teams. „Vor zwei Jahren haben die Bürger ihre Wünsche zur Neugestaltung des Czapkaparks formuliert – wir haben dafür Sorge getragen, dass diese auch umgesetzt werden. Wir haben für jedes Alter Räume geschaffen, wo man sich einfach wohlfühlt. Ob gemütliches Verharren oder sportliche Betätigung – hier wird allen Parkbesuchern etwas geboten.“ Der rege Bezirks-Chef hat auch schon das nächste Neugestaltungs-Projekt im Auge: „Nehmen wir gleich das nächste Projekt in Angriff. Das wird dann aber größer – mit hoher Wahrscheinlichkeit der Arenbergpark.“