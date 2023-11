DAHEIM BETREUT AWARD 2024: Personenbetreuer vor den Vorhang

In unserer Gesellschaft sind sie die stillen Helden im Hintergrund, die Frauen und Männer, die sich mit Empathie, Geduld, Flexibilität und Verlässlichkeit um Menschen in herausfordernden Lebenssituationen kümmern.

Die Personenbetreuer:innen, auch bekannt als die unsichtbaren Stützen der „24-Stunden-Pflege“ in Österreich, werden oft übersehen, aber ihre Bedeutung ist entscheidend.

Obsorge im Familienverbund

Die Personenbetreuer:innen, meist selbstständig erwerbstätig und aus osteuropäischen EU-Ländern stammend, übernehmen Aufgaben der Obsorge im Familienverbund, die von diesem nicht bewältigt werden können. Ihre Tätigkeiten reichen von punktueller Unterstützung bis hin zu umfassender Betreuung über längere Zeiträume.

Trotz ihrer unverzichtbaren Rolle stoßen Personenbetreuer:innen in Österreich auf zunehmende administrative Hürden und normative Vorgaben, die ihre Arbeit erschweren. Viele haben das Land aus verschiedenen Gründen verlassen, darunter etwa 5.000 in jüngster Vergangenheit, was die aktuelle Zahl von etwa 58.000 Personenbetreuer:innen im Land als unzureichend erscheinen lässt.

DAHEIM BETREUT AWARD 2024

In Anerkennung ihrer bedeutenden Arbeit startet der Fachverband den „DAHEIM BETREUT AWARD 2024“. Die Initiative zielt darauf ab, Personenbetreuer:innen vor den Vorhang zu holen und ihre gesellschaftliche Relevanz zu betonen. Nominierungen für den Award sind bis Ende 2023 möglich.

Selbstständige Personenbetreuer:innen können für den Award nominiert werden, wobei eine unabhängige Jury zwei Gewinner:innen pro Bundesland auswählt. Die Auszeichnungen werden im Rahmen einer Festveranstaltung am 14. März 2024 in Wien verliehen, begleitet von einem Geldpreis.

Andreas Herz unterstreicht, dass es an der Zeit ist, die Personenbetreuer:innen zu würdigen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft ins Rampenlicht zu rücken. Die Nominierungen können online unter www.daheimbetreut.at/award, per E-Mail an pb-award@wko.at oder per Post an den Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, eingereicht werden. Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2023. Der Award ist eine Gelegenheit, die unsichtbaren Helden unserer Gesellschaft zu ehren und ihre wertvolle Arbeit zu würdigen.