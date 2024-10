Dancing Stars 2025: Prominente Teilnehmer stehen fest

Es wird wieder getanzt! Die Vorfreude auf die 16. Staffel von „Dancing Stars“ steigt, denn vier der zehn Tanzpaare stehen bereits fest. Bevor es im März 2025 mit den spektakulären Tänzen losgeht, läuft die Suche nach den weiteren Tanzpaaren.

Zu den bereits bestätigten Teilnehmern zählen Schauspielerin Julia Cencig und Schauspieler Aaron Karl. Außerdem sind Kabarettist und Regisseur Wolfgang „Fifi“ Pissecker sowie TV- und Spitzenkoch Andi Wojta dabei. Diese talentierten Promis versprechen, das Publikum mit ihren Darbietungen zu begeistern.

Auf der Suche nach Profis

In der neuen ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“ wird erstmals eine Profitänzerin und ein Profitänzer für die kommende Staffel gesucht. Die Show wird freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und ORF ON ausgestrahlt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wer sich den Herausforderungen des Wettbewerbs stellen wird.

Vorfreude bei den Teilnehmern

Julia Cencig äußerte sich begeistert über ihre Teilnahme: „Für alle Kolleginnen und Kollegen, die bei ‚Dancing Stars‘ dabei waren und mit denen ich darüber gesprochen habe, war es ‚the time of their life‘ – insofern war ich auch gleich in meinem ersten positiven Gefühl bestätigt.“

„Ich habe schon gewonnen, nur weil ich mitmachen darf – ich freue mich sehr und bin dankbar, nun endlich auf das ORF-Tanzparkett treten zu dürfen“, schwärmt Aaron Karl.

Kabarettist Wolfgang „Fifi“ Pissecker bringt gemischte Gefühle mit: „Ein paar Bedenken sind natürlich auch dabei, weil es sicher anstrengend wird und man nicht weiß, was auf einen genau zukommt.“

TV- und Spitzenkoch Andi Wojta gab zu, dass er sich zunächst Bedenkzeit erbat, als er gefragt wurde, ob er bei „Dancing Stars“ teilnehmen möchte. Seine Entscheidung fiel letztendlich aus zwei persönlichen Gründen: „Meine Frau hat sich zum 20. Hochzeitstag gewünscht, mit mir Walzer zu tanzen. Und ich hoffe doch, dass sich das ausgeht. Und außerdem möchte ich meiner Mutter eine Freude machen, der ich versprochen habe, nicht abzusagen, wenn ich gefragt werde.“