DANUBEFLATS – Dachgleiche der Superlative

Spektakuläre Gleichenfeier des höchsten Wohnturms Österreichs

Vergangene Woche wurde zelebriert, wofür das neue Landmark steht – die perfekte Symbiose aus anspruchsvollem Lebensstil und hochwertigstem Wohnraum. Diesen hohen Anspruch spiegelten auch die einzigartigen Showacts wider, die den Abend zum Erlebnis machten.

Zukunftsweisendes Wohnerlebnis

Bereits 4,5 Jahre nach Spatenstich haben die Projektentwickler S+B Gruppe und SORAVIA gemeinsam mit Karl Gasta, Bezirksvorsteher Stellvertreter Wien Donaustadt, zur Präsentation des Baufortschritts des 180 Meter hohen Wohnturms DANUBEFLATS eingeladen. DANUBEFLATS kombiniert eine exklusive Lage direkt an der Neuen Donau mit zukunftsweisendem Wohnerlebnis.

Highlight im Luxuswohnsegment

Nach internationalem Vorbild setzt Wiens neues Landmark am Wasser neue Maßstäbe für höchsten Wohnkomfort, handverlesene Services sowie Design und Architektur. DANUBEFLATS ist schon jetzt eines der begehrtesten Highlights im Luxuswohnsegment der Bundeshauptstadt: Rund 90% der rund 500 Wohnungen sind bereits verkauft. Geplante Übergabe an die Eigentümer ist Ende 2024.

„In einem der spannendsten Stadtentwicklungsgebiete in Europa, der D-City, war es uns ein großes Anliegen einen konkreten Beitrag für einen vielseitigen, lebendigen und nachhaltig vitalen neuen Stadtteil zu leisten“, berichtet Ing. Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe AG.

Aufwertung des Stadtteils

Besonderer Fokus der Projektrealisierung liegt auf der Nutzung der Erdgeschoßzonen sowie der Neugestaltung attraktiver Freiflächen. Im Sockelgebäude von DANUEBFLATS sind Nahversorger für den täglichen Bedarf sowie ein Restaurant geplant. Durch die teilweise Überplattung der Autobahn wird die Lärmbelastung für die gesamte Nachbarschaft nachhaltig verringert. Benachbarte Gebäude erhalten dadurch auch erstmals einen direkten, öffentlichen Zugang zur Donau in Form eines 50 Meter langen Badesteges. Die großzügige Neugestaltung und Begrünung der Freiflächen und des neu gestalteten Copa Beach verleihen dem Gebiet ein neues und urbanes Flair und werten die gesamte D-City erheblich auf.

Wohnen auf höchstem Niveau

Bewohner und Gäste werden bei DANUBEFLATS stilvoll in der eleganten Lobby mit eigenem Doorman, der sich um alle Wünsche und Anliegen kümmert, empfangen. Die Erfüllung des luxuriösen Wohntraums ist bereits ab 30m² möglich. Für ganzjähriges Urlaubsfeeling sorgen private Freiflächen, atemberaubende Ausblicke sowie ein beheizter Pool, hauseigenes Gym, Sauna, eine Cocktailbar und eine Event-Lounge.

Die Showacts

Nach der Begrüßung durch Ing. Wolfdieter Jarscih, Vorstand der S+B Gruppe und Mag. Erwin Soravia, CEO von SORAVIA, die unter der Begleitung der Wiener Philharmoniker in den Abend führten, folgte die spektakuläre Performance der Vertical Dancers in rund 150 Meter Höhe an der Fassade des Wohnturms. Es folgte die musikalische Darbietung des ungarische Starpianisten Peter Bence, DJ und Saxophonist Sebastian Grimus sorgte im Anschluss für Unterhaltung bis in die späten Abendstunden. Zu Ehren der Beteiligten Bauarbeiter:innen, kuratierte Sabine Hauswirth deren Portraits in einem eigenen Raum unter dem Titel „portraits above construction“. Während alle Acts für bleibende Erinnerungen sorgten, wird ein Highlight auch noch nach der Fertigstellung von Danubeflats in der Lobby zu betrachten sein. Unter dem Titel „The Art of Dancing“ by Luis Casanova Sorella tanzten Vertreter des Wiener Staatsopernballetts eine Choreografie von Eno Peci auf Papier, das nun bald den Eingangsbereich des Wohnturms zieren wird.

Die Nachfrage und das Interesse an DANUBEFLATS ist außergewöhnlich groß. Unter www.danubeflats.at finden Interessierte alle Details über das Projekt und können mit der Wohnungssuchfunktion nach verfügbaren Grundrissen suchen. Zusätzlich steht im AppStore/Googlestore unter „Danube Flats AR“ eine App zur Verfügung, die zur Entdeckung des Gebäudes mit Augmented Reality Technik einlädt.

©Squarebytes