Darf ich mir das ausborgen? In Meidling sehr gerne!

Ob Bohrmaschine, Campingsessel oder Nähmaschine – im neuen „Gemeindeborgladen“ von wohnpartner im Grätzl-Zentrum Bassena am Schöpfwerk können sich Bewohner benötigte Utensilien kostenlos ausborgen, statt sie um teures Geld selbst anzuschaffen.

Jetzt öffnete der „Gemeindeborgladen“ unter Beisein von Bezirksvorsteher Wilfried Zankl seine Pforten im wohnpartner Grätzl-Zentrum Am Schöpfwerk in Meidling. Und da drehte sich alles um Ausborgen, Reparieren und Tauschen. Neben einer Reparaturstation für Fahrräder, begeisterte auch „Visible Mending“ – wie Kleidung sichtbar repariert wird – sowie eine Kochgruppe aus dem Reumannhof, die selbstgekochte Schmankerln servierte. Im Fokus stand allerdings der neue „Gemeindeborgladen“ mit seinem breiten und kostenlosen Leih-Sortiment an Haushalts-Geräten, das so manchen begeisterte.

„Ich freue mich, dass wohnpartner sein großes Angebot im Grätzl-Zentrum auf diese Weise noch weiter ausgebaut hat und der Bezirk so noch nachhaltiger und solidarischer wird“, so Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

„Die Idee eines „Gemeindeborgladen“ ist in Zeiten fast täglicher Teuerungen nicht nur kostensparend, sondern vielmehr auch nachhaltig und sozial, denn es kann gemeinsam geteilt und sich ausgetauscht werden“, ergänzt wohnpartner-Leiterin Claudia Huemer.

Großes Leih-Sortiment

Vom Thema „Heimwerken“ mit Bohrmaschinen oder sogar Kärcher, über „Feiern, Feste und Ausflüge“ mit Picknickkorb oder Campingsessel bis hin zu „Umzug“ mit Transportwagerln oder Rodeln bietet der „Gemeindeborgladen“ ein breites Spektrum an Geräten zum Ausleihen an. Ein Highlight bietet zudem die Mini-Pflanzentauschbörse mit Infos zur weiteren, großen Pflanzentauschbörse im Juni.

Das Her- und Verborgen hat bei wohnpartner Tradition. Mit dem „Gemeindeborgladen“ wird das Angebot noch breiter. Bereits im „Sortiment“ der Initiativen des Nachbarschaftsservice zum Tauschen oder Ausleihen: BücherKABINEN, Büchertauschbörsen/-Regale, Pflanzentauschbörsen oder die ComicBox .

Nach der Eröffnung geht es dann so richtig los: Welche Gegenstände noch fehlen oder die Funktionalität des Ausleihsystems sollen gemeinsam mit den Bewohnern der Wohnhausanlage Am Schöpfwerk weiterentwickelt werden. Man darf also gespannt bleiben!

Weitere Termine rund um das Grätzelzentrum Am Schöpfwerk sind auf der wohnpartner-Website unter www.wohnpartner-wien.at zu finden